التضامن: تنمية الطفولة المبكرة في مقدمة أولوياتنا

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي باحتفالية كبرى بعنوان "في حب مصر" بمناسبة انطلاق العمل بـ مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتأتي الاحتفالية إعلانًا لانطلاق العمل بالمركز كأحد المراكز التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي يمثل ثمرة التعاون بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتشغيل 47 مركزًا لتنمية الأسرة والطفل على مستوى الجمهورية.

ويهدف المشروع إلى تمكين الأسر اقتصاديًا وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال، ودعم جهود وزارة التضامن الاجتماعى في الارتقاء بملف الطفولة المبكرة ودفع مسيرة التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة حرص محافظة البحيرة على دعم المبادرات التنموية التي تستهدف الارتقاء بخدمات الطفولة المبكرة، مشددة على أهمية توسيع نماذج المراكز التنموية داخل القرى باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يضع ملف الأسرة والطفل في صدارة أولوياته، مشيرة إلى أن التطوير الذي شهده المركز يعكس قوة العمل المشترك بين الدولة والمجتمع المدني في تحقيق أثر فعّال ومباشر داخل المجتمعات المحلية.

وفي كلمته، أكد شادي سالم استشارى وزارة التضامن الاجتماعى للمشروعات أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع تنمية الطفولة المبكرة في مقدمة أولوياتها، إيمانًا منها بأن السنوات الأولي من عمر الطفل هي الأساس لتكوينه النفسي والعقلي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن انطلاق أعمال المركز يتزامن مع احتفالات أعياد الطفولة، ويقدم خدمات تعليمية متكاملة إلى جانب برامج للتمكين الاقتصادي للأسر ضمن رؤية تنموية شاملة.

وأضاف سالم أن المركز سيشكل منارة للأعمال التنموية و التمكين الاقتصادي للقرى التي سيخدمها، بالإضافة إلى توفير فصول رياض الأطفال وحضانة تطبق منهج التعلم الياباني وبما سيعمل على تطوير نظم التعلم المقدمة فى نموذج متميز .

كما أكد السيد محمود فؤاد المدير التنفيذي لجمعية الأورمان أن جمعية الأورمان مستمرة في دعم المبادرات الميدانية داخل قرى البحيرة، موضحًا أن الاستثمار في الطفل والأسرة يمثل حجر الأساس للتنمية، وأن الجمعية ماضية في تنفيذ مشروعات نوعية لتحسين جودة حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

وخلال الفعاليات، قام الحضور بتفقد الحضانة ورياض الأطفال بالمركز للإطلاع على الخدمات المقدمة، والتي تشمل تطبيق منهج الجايكا الياباني، وجلسات التخاطب وتنمية المهارات اللغوية وبرامج تعديل السلوك، إلى جانب الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

واختُتمت الاحتفالية بعدد من العروض الفنية التي قدمها أطفال المركز، جسدت قيم الانتماء والفخر الوطني، كما تم تكريم المؤسسات الداعمة والأطفال المتميزين .