قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء للشيخ نادي أحمد زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب .. توفي اثناء الوضوء
الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: تنمية الطفولة المبكرة في مقدمة أولوياتنا

التضامن الإجتماعي
التضامن الإجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي باحتفالية كبرى بعنوان "في حب مصر" بمناسبة انطلاق العمل بـ مركز تنمية الأسرة والطفل بزاوية صقر بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتأتي الاحتفالية إعلانًا لانطلاق العمل بالمركز كأحد المراكز التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي يمثل ثمرة التعاون بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتشغيل  47 مركزًا لتنمية الأسرة والطفل على مستوى الجمهورية. 

ويهدف المشروع إلى تمكين الأسر اقتصاديًا وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال، ودعم جهود وزارة  التضامن الاجتماعى في الارتقاء بملف الطفولة المبكرة ودفع مسيرة التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة حرص محافظة البحيرة على دعم المبادرات التنموية التي تستهدف الارتقاء بخدمات الطفولة المبكرة، مشددة على أهمية توسيع نماذج المراكز التنموية داخل القرى باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يضع ملف الأسرة والطفل في صدارة أولوياته، مشيرة إلى أن التطوير الذي شهده المركز يعكس قوة العمل المشترك بين الدولة والمجتمع المدني في تحقيق أثر فعّال ومباشر داخل المجتمعات المحلية.

وفي كلمته، أكد شادي سالم استشارى وزارة التضامن الاجتماعى للمشروعات أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع تنمية الطفولة المبكرة في مقدمة أولوياتها، إيمانًا منها بأن السنوات الأولي من عمر الطفل هي الأساس لتكوينه النفسي والعقلي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن انطلاق أعمال المركز يتزامن مع احتفالات أعياد الطفولة، ويقدم خدمات تعليمية متكاملة إلى جانب برامج للتمكين الاقتصادي للأسر ضمن رؤية تنموية شاملة.

وأضاف سالم أن المركز سيشكل منارة للأعمال التنموية و التمكين الاقتصادي للقرى التي سيخدمها، بالإضافة إلى توفير فصول رياض الأطفال وحضانة تطبق منهج التعلم الياباني  وبما سيعمل على تطوير نظم التعلم المقدمة فى نموذج متميز .

كما أكد السيد محمود فؤاد المدير التنفيذي لجمعية الأورمان أن جمعية الأورمان مستمرة في دعم المبادرات الميدانية داخل قرى البحيرة، موضحًا أن الاستثمار في الطفل والأسرة يمثل حجر الأساس للتنمية، وأن الجمعية ماضية في تنفيذ مشروعات نوعية لتحسين جودة حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا.

وخلال الفعاليات، قام الحضور بتفقد الحضانة ورياض الأطفال بالمركز للإطلاع على الخدمات المقدمة، والتي تشمل تطبيق منهج الجايكا الياباني، وجلسات التخاطب وتنمية المهارات اللغوية وبرامج تعديل السلوك، إلى جانب الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

واختُتمت الاحتفالية بعدد من العروض الفنية التي قدمها أطفال المركز، جسدت قيم الانتماء والفخر الوطني، كما تم تكريم المؤسسات الداعمة والأطفال المتميزين .

وزارة التضامن الاجتماعي في حب مصر الأسرة والطفل رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ارتفاع مقلق في إصابات النساء بمتلازمة القولون العصبي.. هل شرب القهوة مضر لمرضى القلب؟

زوجان داخل محل كشري

مصري يحتفل بزواجه من تونسية داخل كشري أبو طارق .. شاهد

العروسان

صدي البلد يهنئ الزميلين محمد محمود ويمنى أشرف بحفل زفافهما

بالصور

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

فيديو

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد