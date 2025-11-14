تطور مفاجئ بشأن الحالة الصحية لنجم البرازيل

كشف نادي ساو باولو البرازيلي، اليوم الجمعة، تفاصيل الحالة الصحية للبرازيلي أوسكار، لاعب الفريق الأول، مشيرًا إلى أنه لا يزال في المستشفى.



وقال نادي ساو باولو في بيان أن لاعب الوسط أوسكار لا يزال في المستشفى ولكن في حالة مستقرة بعد تشخيص إصابته بالنوبة الوعائية المبهمة.



وأوضح أن النوبة الوعائية المبهمة هي شكل شائع من حالات الإغماء، يحدث نتيجة انخفاض مفاجئ في معدل ضربات القلب وضغط الدم، وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية.



وتعرض اللاعب البرازيلي لمضاعفات قلبية أثناء الفحوصات التي أجريت له خلال الفترة التحضيرية للموسم يوم الثلاثاء الماضي، وتلقى الإسعافات من طاقم النادي وفريق طبي من مستشفى أينشتاين إسرائيليتا الذين كانوا متواجدين في الموقع.



وواصل النادي: "أوسكار لا يزال في حالة جيدة ومؤشراته الحيوية مستقرة، ويتلقى العلاج في وحدة أمراض القلب، وسيخضع لدراسة كهربائية للقلب اليوم الجمعة".



وفاز أوسكار – البالغ من العمر 34 عامًا - بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع تشيلسي، والدوري الصيني الممتاز ثلاث مرات مع شنجهاي بورت.



وعاد إلى ساو باولو في ديسمبر الماضي، ووقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع نادي طفولته.