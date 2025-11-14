قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري
أخبار التكنولوجيا |دولة جديدة تطور تطبيق مراسلة ينافس واتساب وتيليجرام.. هواتف آيفون 17مطلية بالذهب بسعر أغلى من ساعة رولكس
قنوات مفتوحه لإذاعة مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان
نشرة المرأة والمنوعات | تحذير من علامات العفن الأسود في البصل.. نصائح عند تخزين الرمان لفترة طويلة
إخلاء محطة قطار مونبارناس بوسط باريس بعد مقتل مشتبه به.. شاهد
قيادي بــ فتح: الاتفاق على قوة دولية مؤقتة في غزة يجب أن يحترم الشرعية الفلسطينية
الأقصر تنتفض بالجلابية.. مبادرة شعبية تحول معبد الأقصر لكرنفال هوية
أمطار غزيرة.. الأرصاد منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة| تفاصيل
أصاب لامين يامال| ألم العانة يهدد مواهب كرة القدم الشابة.. ما سبب انتشاره؟
أخبار التوك شو | أمطار بـ 7 مناطق اليوم.. و أسعار الذهب في مصر
لو سألتك أنت مصري .. نانسي عجرم تتحدث عن بدايتها وغنائها بالقاهرة
بهدفين نظيفين.. منتخب مصر تحت الـ 17عاما يتأخر أمام سويسرا بالشوط الأول
تطور مفاجئ بشأن الحالة الصحية لنجم البرازيل

كشف نادي ساو باولو البرازيلي، اليوم الجمعة، تفاصيل الحالة الصحية للبرازيلي أوسكار، لاعب الفريق الأول، مشيرًا إلى أنه لا يزال في المستشفى.


وقال نادي ساو باولو في بيان أن لاعب الوسط أوسكار لا يزال في المستشفى ولكن في حالة مستقرة بعد تشخيص إصابته بالنوبة الوعائية المبهمة.


وأوضح أن النوبة الوعائية المبهمة هي شكل شائع من حالات الإغماء، يحدث نتيجة انخفاض مفاجئ في معدل ضربات القلب وضغط الدم، وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية.


وتعرض اللاعب البرازيلي لمضاعفات قلبية أثناء الفحوصات التي أجريت له خلال الفترة التحضيرية للموسم يوم الثلاثاء الماضي، وتلقى الإسعافات من طاقم النادي وفريق طبي من مستشفى أينشتاين إسرائيليتا الذين كانوا متواجدين في الموقع.


وواصل النادي: "أوسكار لا يزال في حالة جيدة ومؤشراته الحيوية مستقرة، ويتلقى العلاج في وحدة أمراض القلب، وسيخضع لدراسة كهربائية للقلب اليوم الجمعة".


وفاز أوسكار – البالغ من العمر 34 عامًا - بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع تشيلسي، والدوري الصيني الممتاز ثلاث مرات مع شنجهاي بورت.


وعاد إلى ساو باولو في ديسمبر الماضي، ووقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع نادي طفولته.

