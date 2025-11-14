دور الـ32 بكأس العالم.. سويسرا تتقدم علي مصر بهدف نظيف

تقدم منتخب سويسرا على منتخب مصر تحت الـ 17 عاما، بهدف نظيف خلال الشوط الأول، وذلك في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر.

وجاء هدف سويسرا في الدقيقة 16، عن طريق شيرر بعد متابعته لعرضية وسط غياب الرقابة الدفاعية.

نجح منتخب مصر في التأهل إلى دور الـ32 بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ليأتي ضمن أفضل 8 منتخبات حلت في المركز الثالث عبر المجموعات الـ12.

وجاءت نتائج المنتخب في الدور الأول على النحو التالي:

الفوز على هايتي (4-1) في الجولة الأولى.

التعادل مع فنزويلا (1-1) في الجولة الثانية.

الخسارة أمام إنجلترا (3-0) في الجولة الثالثة.

تشكيل منتخب مصر أمام سويسرا