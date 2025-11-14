آفاق جديدة: مستقبل المعهد العلاجي بين التدريب واستدامة الخدمات الطبية والتنمية.. جلسة حوارية

نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «آفاق جديدة: مستقبل المعهد العلاجي بين التدريب واستدامة الخدمات الطبية والتنمية»، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، لمناقشة تعزيز كفاءة المستشفيات الحكومية ذاتية التمويل وخلق شراكات مستدامة مع القطاع الخاص.

جاءت الجلسة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025.

رؤية الوزارة لاستدامة الخدمات الصحية

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة تدعم رؤية الوزارة لاستدامة الخدمات الصحية عبر نموذج تمويلي وتشغيلي متوازن يحقق أعلى معايير الجودة مع استمرارية التمويل الذاتي.

ركزت النقاشات على:

• تحديات نموذج المستشفى الحكومي ذاتي التمويل

• ركائز استدامة الخدمات الطبية

• تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية

• دعوة المستثمرين لتطوير القطاع الصحي الحكومي.

أكدت الوزارة تمكين المؤسسات العلاجية من تعظيم مواردها وتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، لرفع الكفاءة وتحسين الجودة، تماشيًا مع الحوكمة الرشيدة والإدارة الذكية للموارد.

استعرض الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، تحديات النموذج المزدوج (خدمة عامة + تمويل ذاتي)، مشيرًا إلى ضرورة حلول مبتكرة للتوازن بين الجودة والاستدامة.

وأوضح أن نموذج «علاج المرضى وتحصيل الرسوم» غير كافٍ طويل الأجل، داعيًا لنموذج يعتمد الاستدامة التشغيلية، تنويع الإيرادات، والشراكات الاستثمارية.

أبرز ثلاث ركائز رئيسية:

• التميز التشغيلي وذكاء التكلفة

• تنويع الإيرادات

• الاستفادة من التكنولوجيا كعامل مضاعف

أكد أن الاستثمار في المؤسسة فرصة مالية وإسهام في دعم البنية التحتية الصحية الوطنية بأثر اجتماعي وتنموي مستدام.