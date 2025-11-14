اتجوز عليها في الخارج.. سيدة تدعى ارتباطها بضابط لتهديد زوجها

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص "متواجد خارج البلاد" من تلقيه رسائل تهديد من ضابط شرطة بالإسكندرية بإلقاء القبض عليه حال عودته للبلاد فى حال عدم انفصاله عن زوجته.

حادث الإسكندرية

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات زوجية بين الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "متواجد خارج البلاد" وزوجته (ربة منزل ، مقيمة بالإسكندرية).

وبسؤالها أقرت بقيامها برفع دعوى قضائية ضده لعلمها بقيامه عقب السفر للخارج بالزواج من أخرى، وإدعت لزوجها "على خلاف الحقيقة" إرتباطها بضابط شرطة، ووجهت له رسائل تهديد للضغط عليه لرغبتها فى الإنفصال عنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.