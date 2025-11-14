ضحكوا عليه| موظف أمن بوادي دجلة ضحية عصابة الآثار المزيفة.. ما القصة؟

أحالت جهات التحقيق المختصة 6 متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي إلكتروني لبيع الآثار المزيفة في الأسواق السياحية وخداع المواطنين والاستيلاء على مبلغ مليون دولار.

شهد فرد أمن بأندية وادي دجلة أن المتهمين جميعا إلى استولوا على الاموال بأن استعملوا طرق احتيالية من شانها ايهامه بواقعة مزورة من خلال عرض قطعة أثرية مزيفة عليه و قاموا بالاشتراك بطريق الاتفاق فيما بينهم وبمساعدة أخر مجهول على سلب المجني عليه أمواله واستخدموا القطع الأثرية المزيفة محل الأتهام من خلال رغبته في شرائها وتحقيق مكاسب من ورائها وقام

الأول بايهامه بتحقيق مكاسب مالية وقام المجهول بإرسال مقطع مصور للمجني عليه يظهر مقبرة زاعمًا احتوائها على قطع اثرية، وهاتفه وصرح له

بالشراكه في الاتجار بالقطع الأثرية وطلب منه مبالغ نقدية نظير قبول تلك الشراكة فتمكنوا بتلك الوسائل الاحتيالية من الاستيلاء على المبلغ المالي قدر ٢٥٠ الف جنيه

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا على سلب أموال المواطنين وأعدوا لذلك قطعا أثرية مزيفة، وأجهزة الكترونية، ومبالغ مالية وهواتف خلوية وبعض التوصيلات الكهربائية والمعدات التي تستخدم للكشف عما في باطن الأرض"، لإيهام المجني عليهم بأنهم يبيعون آثارا.

كما قاموا بالاستيلاء على أموال عدد من الضحايا بالاحتيال بأن استعملوا طرق احتيال لايهام الضحايا بواقعة مزورة وإحداث امل بحدوث ربح وهمي، وذلك بأن قاموا بالاشتراك بطريق الاتفاق فيما بينهم وبمساعدة آخر مجهول على سلب الضحايا أموالهم واستخدموا القطع الأثرية المزيفة محل الاتهام الأول لإيهامهم بتحقيق مكاسب مالية، فأرسل المجهول مقطعا مصورا للمجني عليهم

يظهر مقبرة زاعما احتواءها على قطع اثرية، وهاتفا مصرحًا برغبته في إشراكه في الاتجار بالقطع الأثرية فتمكنوا بتلك الوسيلة من التحصل على المبلغ والأموال