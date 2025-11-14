قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مساء اليوم 14-11-2025
يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025
تطهير عرقي وأوضاع إنسانية كارثية في الفاشر السودانية.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل
سيدنا محمد تعرض له.. عالم أزهري يوجه نصيحة للوقاية من السحر
تصعيد جديد في أزمة شركة يوتن للدهانات ونقابة المهندسين
حازم إمام ينعى محمد صبري: أحرف وأحسن واحد في جيلنا.. ولم يأخذ حقه إعلاميًا
مباراة مصر ضد أوزبكستان.. تعرف على القنوات الناقلة وقائمة الفراعنة
شَرط للظهور معها.. ياسمين الخطيب ترتدي الحجاب في حلقة عبد الله رشدي
موعد مباراة المنتخب السعودي أمام كوت ديفوار استعدادًا لكأس العرب.. والقنوات الناقلة
ضحكوا عليه| موظف أمن بوادي دجلة ضحية عصابة الآثار المزيفة.. ما القصة؟
الهيئة الوطنية: النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب الثلاثاء
مقدم 151 ألف جنيه.. تفاصيل طرح 25 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية ورابط كراسة الشروط
ضحكوا عليه| موظف أمن بوادي دجلة ضحية عصابة الآثار المزيفة.. ما القصة؟

كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة 6 متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي إلكتروني لبيع الآثار المزيفة في الأسواق السياحية وخداع المواطنين والاستيلاء على مبلغ مليون دولار.

 شهد فرد أمن بأندية وادي دجلة أن  المتهمين جميعا إلى استولوا على الاموال بأن  استعملوا طرق احتيالية من شانها ايهامه بواقعة مزورة من خلال عرض قطعة أثرية مزيفة عليه و قاموا بالاشتراك بطريق الاتفاق فيما بينهم وبمساعدة أخر مجهول على سلب المجني عليه أمواله واستخدموا القطع الأثرية المزيفة محل الأتهام من خلال رغبته في شرائها وتحقيق مكاسب من ورائها وقام 
الأول بايهامه بتحقيق مكاسب مالية وقام المجهول بإرسال مقطع مصور للمجني عليه يظهر مقبرة زاعمًا احتوائها على قطع اثرية، وهاتفه وصرح له 
بالشراكه في الاتجار بالقطع الأثرية وطلب منه مبالغ نقدية نظير قبول تلك الشراكة فتمكنوا بتلك الوسائل الاحتيالية من الاستيلاء على المبلغ المالي قدر ٢٥٠ الف جنيه 
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا على سلب أموال المواطنين وأعدوا لذلك قطعا أثرية مزيفة، وأجهزة الكترونية، ومبالغ مالية وهواتف خلوية وبعض التوصيلات الكهربائية والمعدات التي تستخدم للكشف عما في باطن الأرض"، لإيهام المجني عليهم بأنهم يبيعون آثارا. 

كما قاموا بالاستيلاء على أموال عدد من الضحايا  بالاحتيال بأن استعملوا طرق احتيال لايهام الضحايا بواقعة مزورة وإحداث امل بحدوث ربح وهمي، وذلك بأن قاموا بالاشتراك بطريق الاتفاق فيما بينهم وبمساعدة آخر مجهول على سلب الضحايا أموالهم واستخدموا القطع الأثرية المزيفة محل الاتهام الأول لإيهامهم بتحقيق مكاسب مالية، فأرسل المجهول مقطعا مصورا للمجني عليهم
يظهر مقبرة زاعما احتواءها على قطع اثرية، وهاتفا مصرحًا برغبته في إشراكه في الاتجار بالقطع الأثرية فتمكنوا بتلك الوسيلة من التحصل على المبلغ والأموال

نقض اثار اثار مزيفة وادي دجلة

