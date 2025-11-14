أحمد مراد يكشف بداياته مع الكتابة خلال ندوة خاصة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كشف الكاتب والسيناريست أحمد مراد خلال الندوة الخاصة التي عُقدت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن بدايات شغفه بالكتابة وكيف تحوّل من عالم التصوير إلى عالم الأدب.

وأوضح مراد في كلمته أن علاقته بالفن بدأت من خلال التصوير، قائلاً إن والده كان مصورًا، ما جعله يختبر هذا العالم منذ طفولته، إلا أنه شعر مع الوقت أن «التصوير وحده ليس كافيًا للتعبير عمّا بداخله».

وأضاف أنه اكتشف ميوله للكتابة بسبب مشهد شاهده في أحد شوارع القاهرة، وترك فيه أثرًا كبيرًا دفعه للتفكير في أن الكلمة قد تكون أكثر قدرة على نقل المشاعر والقصص.

وشهدت الندوة حضور عدد كبير من الفنانين ونجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على متابعة حديث مراد حول مسيرته وتجربته الإبداعية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.