شافكي المنيري تحتفي بشهر نوفمبر بذكريات عائلية دافئة

عبّرت الإعلامية شافكي المنيري عن مشاعرها الإنسانية الدافئة مع حلول شهر نوفمبر، وشاركت جمهورها منشورًا مؤثرًا عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك مؤكدة من خلاله أن هذا الشهر يحمل مكانة خاصة في قلبها لما يجمعه من مناسبات عائلية سعيدة، وأخرى تستحضر فيها ذكرى أحبّة رحلوا لكن أثرهم ما زال حيًا في وجدانها.

سر حب شافكي لشهر نوفمبر

وقالت المنيري إن نوفمبر يمثّل “شهر البهجة” لعائلتها، حيث يصادف عيد ميلاد والدها الراحل في 13 نوفمبر، وذكرى ميلاد زوجها الراحل الفنان ممدوح عبدالعليم في 10 نوفمبر، إلى جانب عيد ميلاد ابنتها هنادي في 17 نوفمبر. وأشارت إلى أن هذا المزيج بين الفقد والفرح جعل الشهر مختلفًا ومفعمًا بالمشاعر المتداخلة.

وأضافت المنيري أنها اختارت أن تمنح طاقة البهجة مساحة أكبر في حياتها، مؤكدة أنها لم تعد تقوى على الأحزان، وأن ذكرى من رحلوا تمنحها قوة ودفئًا بدلًا من الألم.

اشتياق شافكي المنيري لدفا الأسرة

وعبّرت عن اشتياقها للَّمة العائلية، لكنها شددت على أن “الحب الساكن في القلوب” هو الكنز الحقيقي الذي يمدّها بالطاقة مهما طال الزمن.

وختمت رسالتها بكلمات محملة بالأمل: “إلى نوفمبر… أهلاً بك في منزلنا”، مرفقة منشورها بقلوب وزهور تعبّر عن حالة السلام الداخلي التي تعيشها مع بداية الشهر.



