قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان أمريكي عربي إسلامي يدعم قرار بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة
وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته
من كتب لزوجته أنت طالق عبر الواتس أب وقع.. أزهري يوضح
غرق خيام النازحين في غزة تغرق بسبب الأمطار.. والدفاع المدني يحذر من كارثة وشيكة
هالة فاخر: عملت لأبنائي توكيل لثقتي فيهم.. وكنت الأب واشتغلت وأمي ربّت
الكيلو القائم بـ 145 جنيها.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم
سبب الاختفاء| هالة فاخر تكشف حقيقة اعتزالها الفن
بأخطاء دفاعية.. منتخب أوزبكستان يتقدم بهدفين على مصر ببطولة العين الودية
حسام موافي: أنا عمري ما حد سألني السؤال ده ولا خطر ببالي.. فيديو
الضرائب تعلن آليات محاسبة نشاط صناعة المحتوي
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025 ورابط الاستعلام
القرار لم يصدر بعد.. شعبة الاتصالات: ارتفاع أسعار كروت الشحن قد يحدث في 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شافكي المنيري تحتفي بشهر نوفمبر بذكريات عائلية دافئة

عائلة الفنان ممدوح عبدالعليم
عائلة الفنان ممدوح عبدالعليم
يارا أمين

عبّرت الإعلامية شافكي المنيري عن مشاعرها الإنسانية الدافئة مع حلول شهر نوفمبر، وشاركت جمهورها منشورًا مؤثرًا عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك  مؤكدة من خلاله أن هذا الشهر يحمل مكانة خاصة في قلبها لما يجمعه من مناسبات عائلية سعيدة، وأخرى تستحضر فيها ذكرى أحبّة رحلوا لكن أثرهم ما زال حيًا في وجدانها.

سر حب شافكي لشهر نوفمبر 

وقالت المنيري إن نوفمبر يمثّل “شهر البهجة” لعائلتها، حيث يصادف عيد ميلاد والدها الراحل في 13 نوفمبر، وذكرى ميلاد زوجها الراحل الفنان ممدوح عبدالعليم في 10 نوفمبر، إلى جانب عيد ميلاد ابنتها هنادي في 17 نوفمبر. وأشارت إلى أن هذا المزيج بين الفقد والفرح جعل الشهر مختلفًا ومفعمًا بالمشاعر المتداخلة.

وأضافت المنيري أنها اختارت أن تمنح طاقة البهجة مساحة أكبر في حياتها، مؤكدة أنها لم تعد تقوى على الأحزان، وأن ذكرى من رحلوا تمنحها قوة ودفئًا بدلًا من الألم.

اشتياق شافكي المنيري لدفا الأسرة

وعبّرت عن اشتياقها للَّمة العائلية، لكنها شددت على أن “الحب الساكن في القلوب” هو الكنز الحقيقي الذي يمدّها بالطاقة مهما طال الزمن.

وختمت رسالتها بكلمات محملة بالأمل: “إلى نوفمبر… أهلاً بك في منزلنا”، مرفقة منشورها بقلوب وزهور تعبّر عن حالة السلام الداخلي التي تعيشها مع بداية الشهر.


الإعلامية شافكي المنيري شهر نوفمبر فيسبوك الفنان ممدوح عبدالعليم السلام الداخلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

ترشيحاتنا

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

بالصور

لماذا يجب أن تتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا؟

فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد