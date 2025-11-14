قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع حالة الطوارئ | أمطار غزيرة على مدن وقرى الشرقية والمحافظة تتحرك بسيارات سحب المياه.. صور
جريمة ثلاثية.. أحمد كريمة يكشف كيف قُـ.ـتل سيدنا الحسن ومن وضع له السم
تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين
موعد قرعة كأس العالم 2026.. من سيواجه مصر في المونديال؟
بعد خلع الحجاب .. إحالة بلاغ منال عبداللطيف ضد صفحات السوشيال للنيابة
راتب ومعاش شهري .. قرارات عاجلة في الزمالك بعد رحيل محمد صبري
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مقـ تل موظف بأحد توكيلات السيارات بالإسكندرية
الزمالك يعلن الحداد 3 أيام على وفاة محمد صبري
قيادي بفتح يكشف تحركا فرنسيا كبيرا تجاه حل الدولتين
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي بعد الهزيمة من أوزبكستان
السنيورة: تسوية الدوحة في 2008 خالفت مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف
خبير علاقات دولية يكشف عن دور مصر في إنهاء الحرب الأهلية بالسودان
حوادث

60 يوما لـ كريم عبدالعزيز للتراجع.. النقض تحسم جدل الطلاق عبر ستوري

زوجة كريم عبدالعزيز
زوجة كريم عبدالعزيز
كتب محمد عبدالله :

أثار طلاق كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي، جدلاً فقهياً، حيث يرى علماء أن الطلاق الشفهي عبر ستوري أو رسالة نصية لا يقع ويجب توثيقه، بينما يرى آخرون: أن الطلاق من خلال ستوري أو رسائل نصية يقع، مُشترطين أن يكون الزوج هو كاتب الرسالة فعليًا، وأن يكون اللفظ مقصودًا للطلاق، وليس هزلًا أو غضبًا، وأن تكون الرسالة موجهة بقصد إيصالها للزوجة، وأن يتوفر قصد الإنشاء، وليس مجرد الإخبار بطلاق سابق. ولكن محكمة النقض بها ضوابطها وفقا للقانون في تلك الحالات ونستعرضها لكم. 

-شروط الطلاق

-العقل والوعي: يشترط أن يكون الزوج عاقلًا وغير مصاب بالجنون، وأن يكون هادئًا وواعيًا وغير نائم أو سكران أثناء إيقاع الطلاق.

-الرضا والاختيار: يجب أن يكون الطلاق بناءً على رغبة الزوج ودون إكراه أو ضغط.

-الإثبات: يثبت الطلاق بالقول أو بالكتابة، ولا يجوز في القضاء شهادة التسامع.

-التراجع: يحق للزوج التراجع عن الطلاق الشفهي خلال 60 يومًا من تاريخ وقوعه.

-الأضرار: في حالة الطلاق للضرر، يجب أن يكون الضرر واقعًا على الزوجة بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما.

النقض وأحكام الطلاق

-الطلاق الغيابي:

-أحكام النقض أكدت صحة الطلاق الغيابي إذا استوفى شروطه الشرعية والقانونية.

-شددت محكمة النقض على أن استخدام الزوج حق الطلاق الغيابي بسوء نية بهدف الإضرار بزوجته يجعله مسؤولًا قانونيًا عن تعويضها.

الطلاق للضرر:

-تثبت الزوجة الضرر الذي لحق بها من الزوج.

-للقاضي سلطة تقديرية في تقدير دواعي الفرقة وأدلة الدعوى.

الطلاق للغيبة:

-إذا غاب الزوج ولم يترك لزوجته مسكنًا، يحق له أن يطلب الطلاق.

-يجب إثبات الضرر الناتج عن غياب الزوج.

نقض كريم عبدالعزيز دينا الشربيني زوجة كريم عبدالعزيز

