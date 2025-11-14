إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

أصيب 7 اشخاص، في حادث مروري، مساء اليوم الجمعة، بطريق "الداخلة- الخارجة" في محافظة الوادي الجديد.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.



تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص تقل طالبات جامعيات بطريق " الداخلة – الخارجة" بالقرب من قرية الزيات التابعة لمركز بلاط على بعد 70 كم من مدينة الخارجة، أسفر عن إصابة كل من أحلام محمد أحمد، 30 عاما، ومقيم قرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة، مها ناجى زايد 22 عاما، ومقيمة بقرية الهنداو التابعة لمركز الداخلة، حبيبه عبدالستار ـحمد 21 عاما، ومقيمة بقرية القلمون التابعة لمركز الداخلة، شيماء شريف أحمد 21 عاما، ومقيمة بقرية القلمون التابعة لمركز الداخلة،مها صابر صالح، 19 عاما، ومقيمة بقرية الهنداو التابعة لمركز الداخلة، رضوى محمد امبابى 19 عاما، ومقيمة بمدينة " موط" بمركز الداخلة، - ندى عرفات عبدالنبي 20 عاما، ومقيمة بقرية الهنداو، التابعة لمركز الداخلة.

الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث

تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابات لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.