مبلغ خيالي.. الرجاء المغربي يحدد مطالبه لبيع نجمه إلى الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع يوسف بلعمري، لاعب الرجاء، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لموقع "hespress" المغربي، فإن الأهلي مهتم بضم يوسف بلعمرى خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشار إلى أن إدارة الرجاء المغربى ليس لديها مانع فى بيع اللاعب، وهناك موافقة مبدئية وقد تصل طلباته المالية ما يقرب من 2 مليون دولار للتنازل عن اللاعب.

واختتم أن يوسف بلعمرى وافق على الانتقال إلى الأهلي، وينتظر مسئولو الرجاء العرض الرسمي الأول من مسئولي الأهلي خلال الايام القادمة للتفاوض على إتمام الصفقة.