ضبط 20 كيلو MDMA .. المادة المخدرة لأقراص الحفلات الصاخبة XTC
بدون عناء وبالتقسيط .. طريقة الاستعلام وسداد قيمة مخالفات المرور 2025
خطاب بجامعة القاهرة.. رئيس كوريا الجنوبية يزور مصر الأربعاء المقبل
مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه
أمطار ورياح.. أجواء شتوية لطقس غدا السبت| تفاصيل كاملة
نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون
المنيا .. استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي
أطلق عليه الرصاص وضربه بضهر المسدس..اعترافات المتهم بإنهاء حياة موظف الإسكندرية
بتوع السمنة غلبونا.. تعليق صادم من نجم الزمالك بسبب حسام حسن
الشرطة السويدية تعلن سقوط قتلى وجرحى في اصطدام حافلة ذات طابقين بمحطة حافلات في ستوكهولم
تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين
الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

إزاي تفرق بين الشبكات المشبوهة.. خبير أمني يحذر من فخ الثراء السريع

منار عبد العظيم

مع الانتشار الكبير لتطبيقات الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، ظهرت شبكات تدعي تحقيق أرباح سريعة للمستخدمين، لكنها في الواقع تحمل مخاطر كبيرة على الشباب والمجتمع.

 العميد دكتور رامي غيط، الخبير الأمني والاستراتيجي، كشف في حوار تلفزيوني كيف يمكن التعرف على هذه الشبكات وحماية الشباب من الانسياق وراء محتواها المغري.

 

الشبكات المشبوهة.. فخ اللمعان والمكاسب الوهمية

أكد غيط أن هذه الشبكات تعتمد على محتوى جذاب يلمع للعين ويخفي خلفه وعودًا وهمية بالثراء السريع.

 فمجرد ضغطة زر تمكن المحتوى من الوصول إلى آلاف الشباب، مما يدفع البعض للانجراف وراء مكاسب زائفة دون أي وعي بالعواقب القانونية أو الأخلاقية.

علامات تدل على أن الشبكة مشبوهة

وعود ربح كبير بدون مجهود حقيقي.

عروض ونمط حياة مبهر يبدو وكأنه متاح للجميع.

تشجيع على استثمارات أو نشاطات غير رسمية خارج الرقابة القانونية.

الجهود الأمنية لضرب الشبكات

كشف غيط عن أن وزارة الداخلية تبذل جهودًا يومية لملاحقة هذه الشبكات، مستشهداً بضبط شبكة تضم 13 فتاة، بينهم عناصر لها سجلات جنائية، مؤكدًا أن هذه ليست الحادثة الأولى، وأن الضربات الأمنية مستمرة لمنع انتشار الظاهرة.

التهديدات الاجتماعية والأخلاقية

أوضح الخبير أن الشبكات المشبوهة لا تهدد المال فقط، بل تمس القيم والتقاليد، إذ يقلد الشباب والفتيات أسلوب حياة صناع المحتوى الذين يستعرضون ثرواتهم وأسلوب حياتهم بدون ضوابط، ما يفاقم من ظاهرة الانحراف والسلوكيات الخطرة.

شدد غيط على أن مواجهة هذه الظاهرة تحتاج تكاتف الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات المدنية والدينية والإعلامية، إلى جانب جهود وزارة الداخلية.

كما أوصى برفع الوعي بخطورة المحتوى المضلل وتقديم بدائل إيجابية لحماية الشباب من الوقوع في فخ هذه الشبكات.

