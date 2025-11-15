قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: 16.5 ألف مريض في غزة يحتاجون علاجا خارج القطاع
وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ
وفاة مشرفة وإصابة 23 طفلًا في انقلاب أتوبيس رحلات قادم من الإسماعيلية إلى أسوان
سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالسلام
حريق يلتهم محل عطارة في كفر طهرمس بالجيزة.. صور
مرصد الأزهر يعلق على دعوة جوارديولا لملء مدرجات مباراة «كتالونيا وفلسطين».. تفاصيل
وظائف خالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.. التفاصيل الكاملة
يستعد لمواجهة كاب فيردي.. 6 معلومات عن خطيبة عمر مرموش نجم المنتخب
الصناعة تدعو الجادين لضخ استثمارات جديدة في 28 قطاعا لتقليل الواردات
انقلاب أتوبيس على صحراوى إسنا بالأقصر يسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر
محملة بالرمان.. إصابة 9 أشخاص في تصادم ربع نقل وملاكي بسوهاج
بقناع سبايدر مان.. وصول الطفل ياسين إلى محكمة إيتاي البارود لحضور جلسة الاستئناف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار جرامات الذهب اليوم السبت 15-11-2025

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 انخفاضًا ملحوظًا، تزامنًا مع هبوط سعر الأوقية عالميًا إلى 4105 دولارات، وسجل سعر عيار 21 مستوى 5470 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 43760 جنيهًا.


سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 نحو 6251 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، يسجل نحو 5470 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم
أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 نحو 4688.5 جنيهًا، دون احتساب تكلفة المصنعية أو الدمغة.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت 15 نوفمبر2025 نحو 3646.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب
الجنيه الذهب اليوم يسجل اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 نحو 43760 جنيه.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

وجاء التراجع المحلي رغم اتجاه العقود الآجلة للذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية، إذ تراجعت عقود ديسمبر بـ0.45% إلى 4175.9 دولار للأوقية، مع مكاسب تتجاوز 4% في ظل انتظار بيانات الاقتصاد الأمريكي.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

