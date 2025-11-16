قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيلون ماسك يحاول إنقاذ هواتف آيفون من سطوة الذكاء الاصطناعي
«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها
وعود بلا تنفيذ.. أب فلسطيني يفضح الحكومة البريطانية: تركوا عائلتي بغزة «في خطر دائم»
غيابات بالجملة.. صلاح وزيزو وتريزيجيه خارج مواجهة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العين
إسرائيل تعارض إعادة الإعمار بغزة لهذا السبب .. والولايات المتحدة تبحث حلولاً مؤقتة
شريف عبد المنعم: خسارة مصر من أوزبكستان «إنذار مبكر» قبل كأس الأمم الأفريقية
ارتدت الحجاب بسببه| ياسمين الخطيب تثير الجدل بعد تأجيل حلقة عبد الله رشدي
موقع صدى البلد ينعى الزميل الراحل مصطفى وداعة
كيف تحوّل صورك العادية إلى «صور مكانية» ثلاثية الأبعاد على آيفون
حمادة عبداللطيف ينعى محمد صبري: موهبة لن تتكرر في الكرة المصرية
«مخلوق للضغوطات».. تريزيجيه يوضح سر تفوق زيزو مع الأهلي
برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025: استغلّ إمكانياتك

برج العذراء
برج العذراء
حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 

حلّ جميع مشاكل علاقتك، استغلّ إمكانياتك لتحقيق النجاح المهني، مع أن الثروة أمرٌ إيجابي، إلا أن صحتك قد تواجه مشاكل.

توقعات برج العذراء عاطفيا

من الحكمة قضاء المزيد من الوقت معًا ومناقشة المشاكل. اقضِ وقتًا أطول في العلاقة، وقدّر شريكك أيضًا الجزء الثاني من الأسبوع مناسب لاتخاذ قرار الزواج. قد تحمل بعض النساء هذا الأسبوع. تجنب دائمًا خلافات الغرور، وخاصةً مع شخص تعرفت عليه مؤخرًا. 

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

قد تعاني بعض النساء من صعوبات في التنفس، أما من لديهن تاريخ من أمراض القلب، فقد يتعرضن لمضاعفات في الجزء الأول من الأسبوع، قد تفضلين في الجزء الثاني من الأسبوع الانضمام إلى صالة ألعاب رياضية أو حصة يوغا.

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

 سيجد المهتمون بتكنولوجيا المعلومات فرصًا في الخارج سيُنشر المؤلفون أعمالهم، وسيكون المحامون والطهاة والمصرفيون أيضًا منتجين هذا الأسبوع. سيتلقى الطلاب الذين ينتظرون القبول في الجامعات الأجنبية أخبارًا سارة. 

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

سترث عقارًا، وقد تبادر أيضًا بحل نزاع مالي قائم مع صديق سينجح رواد الأعمال في سداد المستحقات المتأخرة، وقد تنجح أيضًا في تسوية القضايا الضريبية.

