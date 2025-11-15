قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
الأغرب من نوعها.. مرشح بجنوب سيناء يبدأ حملته الإنتخابية للبرلمان من أعماق البحر بدهب
الرئيس السيسي: ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين
كان سندي ..شقيقة إسماعيل الليثي تكشف اللحظات الأخيرة ومعاناتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسباب صادمة.. جمال شعبان يوصي بهذه الأمور لتجنب حوادث الموت المفاجئ لدى الشباب

جمال شعبان
جمال شعبان

حذر الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب، من الارتفاع الملحوظ في حالات الموت المفاجئ بين فئة الشباب، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد نادر الحدوث كما كان من قبل.

وأوضح شعبان، أن أبرز الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة تشمل:
اختلالات كهرباء القلب، واعتلال عضلة البطين الأيمن أو الأيسر، إضافة إلى جلطات الشريان التاجي المرتبطة غالبًا بارتفاع الكولسترول الوراثي. 

وأشار إلى أن مضاعفات ما بعد فيروس كورونا، وتناول المكملات والهورمونات، وتعاطي المخدرات، والإفراط في المسكنات، والتدخين تُعد من العوامل المحفزة لحدوث الوفاة المفاجئة.

وأكد الطبيب أهمية الانتباه إلى التاريخ المرضي للعائلات، خاصة إذا كانت هناك حالات وفاة مفاجئة سابقة، لافتًا إلى أن رسم القلب البسيط يمكن أن يكشف العديد من المشكلات قبل تفاقمها.

وشدد شعبان، على مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تساعد في تقليل المخاطر، وتشمل:
فحص ضغط الدم بانتظام، وضبط مستويات السكر والكولسترول، والابتعاد تمامًا عن التدخين والمخدرات والمكملات الهرمونية، وتقليل استخدام المسكنات، إضافة إلى المتابعة الطبية بعد الإصابة بفيروس كورونا. 

كما نصح بالحفاظ على الوزن الصحي، وممارسة المشي اليومي، والاهتمام بالسلام النفسي والتكيف مع ضغوط الحياة.

واختتم حديثه برسالة طمأنة قائلًا: "خلِّيكم هاديين… وما تزعلوش."

جمال شعبان اعراض الموت المفاجي الموت المفاجئ للشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

زواج سلمي الشيمي

سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

جوائز تصل إلى3.5 مليون جنيه..انطلاق مسابقة دولة التلاوة لاكتشاف المواهب القرآنية

علي جمعة

علي جمعة يكشف عن سبب شيوع الفساد والفتن بين الناس

الحبيب علي الجفري

الحبيب علي الجفري: دولة التلاوة منافسة نورانية تعيد أمجاد المدرسة المصرية في القرآن

بالصور

هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

بعد التخفيضات.. ارخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر ‏

ارخص 5 سيارات
ارخص 5 سيارات
ارخص 5 سيارات

إيهاب توفيق يحيي حفلا جماهيريا كامل العدد في مدينتي.. صور

حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

فيديو

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد