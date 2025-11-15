أسباب صادمة.. جمال شعبان يوصي بهذه الأمور لتجنب حوادث الموت المفاجئ لدى الشباب

حذر الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب، من الارتفاع الملحوظ في حالات الموت المفاجئ بين فئة الشباب، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد نادر الحدوث كما كان من قبل.

وأوضح شعبان، أن أبرز الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة تشمل:

اختلالات كهرباء القلب، واعتلال عضلة البطين الأيمن أو الأيسر، إضافة إلى جلطات الشريان التاجي المرتبطة غالبًا بارتفاع الكولسترول الوراثي.

وأشار إلى أن مضاعفات ما بعد فيروس كورونا، وتناول المكملات والهورمونات، وتعاطي المخدرات، والإفراط في المسكنات، والتدخين تُعد من العوامل المحفزة لحدوث الوفاة المفاجئة.

وأكد الطبيب أهمية الانتباه إلى التاريخ المرضي للعائلات، خاصة إذا كانت هناك حالات وفاة مفاجئة سابقة، لافتًا إلى أن رسم القلب البسيط يمكن أن يكشف العديد من المشكلات قبل تفاقمها.

وشدد شعبان، على مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تساعد في تقليل المخاطر، وتشمل:

فحص ضغط الدم بانتظام، وضبط مستويات السكر والكولسترول، والابتعاد تمامًا عن التدخين والمخدرات والمكملات الهرمونية، وتقليل استخدام المسكنات، إضافة إلى المتابعة الطبية بعد الإصابة بفيروس كورونا.

كما نصح بالحفاظ على الوزن الصحي، وممارسة المشي اليومي، والاهتمام بالسلام النفسي والتكيف مع ضغوط الحياة.

واختتم حديثه برسالة طمأنة قائلًا: "خلِّيكم هاديين… وما تزعلوش."