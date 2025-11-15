مطار مرسى علم يستقبل 154رحلة أوروبية سياحية هذا الأسبوع

يبدأ مطار مرسى علم الدولي اليوم السبت استقبال 154 رحلة طيران أوروبية قادمة من 12 دولة مختلفة، وذلك حتى الجمعة المقبلة، في مؤشر جديد على الانتعاش المتواصل في الحركة السياحية الوافدة إلى مدن البحر الأحمر خلال الموسم الشتوي.

وأفادت مصادر بالمطار أن الاستعدادات جرت على أعلى مستوى لاستقبال الرحلات، مع تسهيل جميع إجراءات الوصول للسياح القادمين لقضاء عطلاتهم على شواطئ مرسى علم، التي تتميز بطقس دافئ وطبيعة بحرية خلابة تجعلها من أبرز المقاصد السياحية في مصر.

وفي السياق ذاته، أوضح الخبير السياحي أبو الحجاج العماري أن مرسى علم أصبحت بالفعل «الوجهة الأولى لعشاق البحر والمغامرة»، خاصة لهواة الرياضات البحرية والغوص، إلى جانب الباحثين عن الهدوء والاستجمام بعيدًا عن الازدحام.

وأشار العماري إلى أن المدينة تشهد في هذه الفترة تدفقًا سياحيًا ملحوظًا بفضل ارتفاع الطلب من الأسواق الأوروبية، مؤكدًا أنها تتصدر قائمة الوجهات المفضلة للراغبين في الاستمتاع بالشمس والبحر خلال الشتاء.

ولفت إلى أن كثيرًا من السياح يزورون مرسى علم لاكتشاف الشعاب المرجانية النادرة وممارسة السباحة في مياهها الفيروزية النقية، إضافة إلى ما يميز المدينة من حفاوة وضيافة مصرية تمنح الزوار تجربة مميزة تجعلهم يعودون مرة أخرى.