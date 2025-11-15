قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين عالقين في منطقة خطرة بين تركيا واليونان
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
الأغرب من نوعها.. مرشح بجنوب سيناء يبدأ حملته الإنتخابية للبرلمان من أعماق البحر بدهب
الرئيس السيسي: ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين
محافظات

مطار مرسى علم يستقبل 154رحلة أوروبية سياحية هذا الأسبوع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

يبدأ مطار مرسى علم الدولي اليوم السبت استقبال 154 رحلة طيران أوروبية قادمة من 12 دولة مختلفة، وذلك حتى الجمعة المقبلة، في مؤشر جديد على الانتعاش المتواصل في الحركة السياحية الوافدة إلى مدن البحر الأحمر خلال الموسم الشتوي.

وأفادت مصادر بالمطار أن الاستعدادات جرت على أعلى مستوى لاستقبال الرحلات، مع تسهيل جميع إجراءات الوصول للسياح القادمين لقضاء عطلاتهم على شواطئ مرسى علم، التي تتميز بطقس دافئ وطبيعة بحرية خلابة تجعلها من أبرز المقاصد السياحية في مصر.

وفي السياق ذاته، أوضح الخبير السياحي أبو الحجاج العماري أن مرسى علم أصبحت بالفعل «الوجهة الأولى لعشاق البحر والمغامرة»، خاصة لهواة الرياضات البحرية والغوص، إلى جانب الباحثين عن الهدوء والاستجمام بعيدًا عن الازدحام.

وأشار العماري إلى أن المدينة تشهد في هذه الفترة تدفقًا سياحيًا ملحوظًا بفضل ارتفاع الطلب من الأسواق الأوروبية، مؤكدًا أنها تتصدر قائمة الوجهات المفضلة للراغبين في الاستمتاع بالشمس والبحر خلال الشتاء.

ولفت إلى أن كثيرًا من السياح يزورون مرسى علم لاكتشاف الشعاب المرجانية النادرة وممارسة السباحة في مياهها الفيروزية النقية، إضافة إلى ما يميز المدينة من حفاوة وضيافة مصرية تمنح الزوار تجربة مميزة تجعلهم يعودون مرة أخرى.

اخبار البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر

