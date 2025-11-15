قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تصل لـ 4 ساعات.. قطع الكهرباء غدا عن عدة مناطق في مدينة مرسي مطروح

ايمن محمود

أعلنت محافظة مطروح قطع التيار الكهربائى عن  عدة مناطق بمدينة مرسي مطروح غدا  لمدة 4  ساعات متواصلة لإجراء بعض الصيانات بالمدينة وتيسيراً على أهالي المدينة وتحسين الخدمات بها .

وأضافت محافظة مطروح فى بيان اليوم أنه سيتم عمل صيانة علي مغذي طريق القصر محولات  وبدر كامب والأبيض١ والأبيض٢ والقاضى الفاضل وأرض اللواء ومحدودالدخل ١ ومحدودالدخل٢والإبراهيمية والقادسية.

وأشار إلى أنه سيتم اليوم فصل التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات متواصلة من الساعة 10 صباحا وحتى الثانية ظهرا  غدا بمناطق طريق القصر وفندق الأبيض قوات مسلحة وبلوبيتش ضمن أعمال تحسين شبكة مدينة مرسي من خلال رفع قدره المحولات.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح اليوم قافلة «مطروح الخير» بقرى البنجر بمركز ومدينة الحمام، التي تضم عدداً من الخدمات المتكاملة في مجالات الصحة والزراعة والتموين والتضامن الاجتماعي والثقافة والشباب والرياضة والطب البيطرى والبريد ومديرية التربيه والتعليم ومحو الأمية ومكافحة الإدمان ومؤسسه صناع الحياه ووحده الطفل ووحده حقوق الإنسان بالديوان العام ومركز الإعلام ودار الإفتاء و الأزهر والمركز التكنولوجي والاحوال المدنيه والمجلس القومي للمراه وتنمية القريه مكتبة مصر العامه المجلس القومي للسكان وغيرها.

 وتم تقديم عدد. من الخدمات منها الخدمة الطبية لعدد ٢٤٠٠ حالة من خلال مديرية الصحة وعمل ١٩ بكافة رقم قومى من خلال المجلس القومي للمرأة والاحوال المدنية ،وتوزيع بطاطين وكراتين مواد غذائية ،من خلال مديرية التضامن الاجتماعي وكذلك معرض للملابس من خلال جمعية صناع الحياة وغيرها من الخدمات

ونقل نائب المحافظ تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لأهالي قرى البنجر، مؤكداً حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تلبية احتياجات المواطنين ودعم مطالبهم.

وعقد نائب المحافظ لقاءً مع أهالي القرى للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً استمرار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى.

وأكد الدكتور إسلام رجب أن المحافظة مستمرة في تنظيم تلك القوافل في مختلف المراكز والقرى بهدف تحقيق التنمية الشاملة والوصول بالخدمات إلى المواطنين في أماكنها.

