أخبار البلد

طلاب جامعة حلوان التكنولوجية الدولية يشاركون في ملتقى "قادة الوعي"

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

شارك وفد من طلاب الجامعة في فعاليات ملتقى "قادة الوعي" الذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وجاءت هذه المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية ، وإشراف الدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية ، وبالتعاون مع  الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة ومستشار الوزير للأنشطة الطلابية.

وذلك في إطار حرص جامعة حلوان التكنولوجية الدولية على تعزيز الوعي الوطني والانتماء لدى طلابها، وتفعيل دورهم في المشاركة في المبادرات التثقيفية التي تنفذها الدولة.

شهد الملتقى مشاركة طلاب الجامعات والمعاهد المصرية في سلسلة من ورش العمل والمحاضرات التوعوية والحوارية، و جلسات حول الأمن القومي المصري، وتصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية، وتعزيز قيم الانتماء والانضباط لدى الشباب.

جاءت مشاركة طلاب جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تأكيدًا على اهتمام الجامعة ببناء جيل واعٍ ومستنير من طلابها، قادر على المشاركة الإيجابية في بناء الجمهورية الجديدة على أسس من الفكر والعلم والمسئولية الوطنية.

وفي ختام الملتقى، أعرب الطلاب المشاركون عن تقديرهم لهذه التجربة المتميزة التي أسهمت في تعزيز ثقافة الحوار والفهم الواعي لقضايا الوطن، مؤكدين أن الوعي هو البداية الحقيقية لكل تغيير نحو مستقبل أفضل لمصر.


 

جامعة حلوان التكنولوجية حلوان التكنولوجية المبادرات التثقيفية

