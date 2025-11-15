عيد تكريس كنيسة العذراء الأثرية بجبل قسقام بيد السيد المسيح وتلاميذه.. صور

احتفل دير السيدة العذراء مريم بجبل قسقام (المُحرق) بعيد تكريس الكنيسة الأثرية بالدير، وهي الكنيسة الوحيدة في العالم التي كُرِّست بيد يسوع المسيح وتلاميذه القديسين، بحسب التسليم الكنسي.

وبدأت الاحتفالات الجمعة بصلاة التسبحة ورفع بخور عشية، بحضور صاحبي النيافة:

– الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير

– الأنبا رويس الأسقف العام لشرق آسيا وملبورن وتوابعها بأستراليا

إلى جانب مجمع آباء رهبان الدير المباركين.

أجواء روحية مبهجة

وفي صباح اليوم، تمت صلاة القداس الإلهي، ووفق طقس الدير في هذا العيد المجيد، خرج الآباء في موكب كنسي لعمل دورة بالمدائح والألحان حول الدير الأثري، وسط أجواء روحية مبهجة تعبر عن فرح هذا اليوم الفريد في تاريخ الكنيسة.