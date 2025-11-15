الجيش السوداني يطلق عملية عسكرية في كردفان ويستعيد مناطق استراتيجية

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، محمد إبراهيم، من الخرطوم، أن الجيش السوداني بدأ صباح اليوم عملية عسكرية واسعة في إقليم كردفان، تمكن خلالها من استعادة منطقة كازقيل غرب مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، إلى جانب منطقة أم دم حاج أحمد.



وأشار إلى أن هذه المناطق كانت تُعد نقاط تمركز مهمة لقوات الدعم السريع خلال الأشهر الماضية، ما يجعل استعادتها خطوة استراتيجية كبيرة للجيش.

الاشتباكات مستمرة وتوسّع العمليات

وأوضح المراسل أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في محور شمال كردفان، مع توسع واضح للجيش في مناطق الإقليم، الذي يشمل ثلاث ولايات: شمال كردفان، جنوب كردفان، وغرب كردفان.

وأشار إلى أن منطقة باب نوسة في غرب كردفان ما زالت تشهد مناوشات، رغم أنها تُعد من آخر المعاقل التي يسيطر عليها الجيش في غرب الإقليم.

هدف استراتيجي: تأمين الطريق نحو دارفور

وأوضح محمد إبراهيم أن الجيش السوداني يسعى من خلال عملياته الحالية إلى السيطرة الكاملة على إقليم كردفان، وهو ما يمثل مفتاحًا للتقدم نحو إقليم دارفور، إذ يمر الطريق الاستراتيجي المؤدي إليه عبر كردفان.



وأشار إلى أن قوات الدعم السريع تنتشر بكثافة داخل الإقليم، ما يجعل تقدّم الجيش خطوة حاسمة في تغيير موازين القوى ميدانياً.