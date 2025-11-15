مفاجأة في الصين الدولية للإسكواش.. هانيا الحمامي تودع البطولة من نصف النهائي

ودعت اللاعبة المصرية هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا، بطولة الصين الدولية للإسكواش بعد خسارتها أمام اليابانية ساتومي واتنابي بنتيجة 3–2 في الدور نصف النهائي.

بدأت المباراة بتقدم اليابانية في أول شوطين، قبل أن تعود الحمامي وتتعادل في الشوطين الثالث والرابع، إلا أن ساتومي حسمت المباراة في الشوط الفاصل لتتأهل إلى النهائي.

وفي المباراة النهائية، ستواجه ساتومي الفائزة من مواجهة أمينة عرفي والأمريكية أوليفيا ويفر.

وكانت هانيا الحمامي قد تصدرت التصنيف العالمي للإسكواش لأول مرة في تاريخها عقب فوزها في الدور الأول من البطولة، حيث كانت بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لاعتلاء عرش اللعبة.

وبذلك أصبحت الحمامي رابع لاعبة مصرية في التاريخ تتصدر التصنيف العالمي بعد نور الشربيني، ونوران جوهر، ورنيم الوليلي.