صنع السلام وفض النزاعات.. رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم المؤتمر السنوي لرابطة الإنجيليين

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس رابطة الإنجيليين بمصر، في ختام فعاليات المؤتمر السنوي لرابطة الإنجيليين، والذي انعقد على مدار يومين تحت عنوان "صنع السلام وفض النزاعات" ببيت رئاسة الطائفة الإنجيلية "أجابية".

وتضمَّن المؤتمر عددًا من المحاضرات وورش العمل المتخصصة حول صناعة السلام، وبناء الجسور، وفض النزاعات، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، والأمين العام للمؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وقيادات السنودس، وقيادات وخدام وأعضاء رابطة الإنجيليين بمصر.

وخلال جلسة تحت عنوان "القيادة المرنة"، قدّم الدكتور القس أندريه زكي كلمة أكد فيها "أن المرونة في القيادة هي القدرة على التكيف مع الواقع دون فقدان الهوية أو الخصائص الجوهرية للقائد"، مشيرًا إلى "أهمية المرونة النفسية والاجتماعية والعقلية في مواجهة التحديات المتغيرة".

كما أوضح "أن القيادة الفعّالة تقوم على القدرة على التفويض بثقة وحكمة، والسيطرة على المشاعر في المواقف الصعبة، وتحديد الفشل والتعلم منه دون إنكار أو تهرب"، مؤكدًا "أن هذه المبادئ تمثل جوهر القيادة التي تتحلى بالبصيرة والانضباط".

وأضاف رئيس الطائفة "أن القائد المرن هو القائد القادر على التضحية، الذي يدرك أهمية الحفاظ على الانضباط والتقوى الشخصية باعتبارهما أحد أعمدة القيادة الأصيلة"، مشددًا على "أهمية الصلاة، والتوحد مع احتياجات الآخرين، والقدرة على احتواء المشاعر الإنسانية في اللحظات الدقيقة".

وأكد الدكتور القس أندريه زكي "أن القيادة المرنة تستند إلى وعي عميق بالهوية والرسالة، وقوة روحية وأخلاقية تُمكّن القائد من التعامل مع الواقع بذكاء واتزان، دون أن يفقد قِيَمَه أو اتجاهه".

كما شارك رئيس الطائفة في جلسة حوارية مفتوحة مع خدام وأعضاء رابطة الإنجيليين، تناولت قضايا تتعلق بإدارة الكنيسة، وصنع السلام، وبناء العلاقات، وآليات التعامل مع التحديات المعاصرة برؤية قيادية وروحية متوازنة.

وفي ختام المؤتمر، وجَّه الدكتور القس أندريه زكي كلمة شكر لرابطة الإنجيليين بمصر على جهودها المخلصة في خدمة الكنيسة والمجتمع، ودورها الفاعل في تطوير العمل الخدمي والروحي.

كما أعرب عن تقديره لقيادات الرابطة، وفي مقدمتهم: الدكتور ثروت صموئيل، نائب الأمين العام لشؤون الإعلام والتدريب وسكرتير المجلس، والقس فكري رجائي، نائب الأمين العام للشؤون الروحية والإدارية، والدكتور وجيه قط فام، نائب الأمين العام لشؤون الشباب والصعيد، إلى جانب أعضاء مجلس الأمانة العامة للرابطة، مثمنًا روح التعاون والشراكة التي تعكس رؤية واعية لخدمة الوطن والكنيسة.

وجدير بالذكر أن رابطة الإنجيليين بمصر تُعد رابطة خدمات كنسية وطنية تأسست في سبتمبر 1981، بهدف تنظيم وتنسيق العمل الخدمي والروحي بين الكنائس والخدمات الإنجيلية في مصر، بما يحقق التكامل في خدمة الكنيسة والمجتمع، تحت رعاية الطائفة الإنجيلية بمصر.