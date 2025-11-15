قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غطاها وشغل التكيف.. القبض على المتهم بقتل زوجته في جسر السويس
مكنش بيجري والحادثة مروعة.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة
وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
إحالة أشهر منتحل صفات ومزور أمام الجهات المختصة بالمحاكم للجنايات.. خاص
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صنع السلام وفض النزاعات.. رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم المؤتمر السنوي لرابطة الإنجيليين

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس رابطة الإنجيليين بمصر، في ختام فعاليات المؤتمر السنوي لرابطة الإنجيليين، والذي انعقد على مدار يومين تحت عنوان "صنع السلام وفض النزاعات" ببيت رئاسة الطائفة الإنجيلية "أجابية".

وتضمَّن المؤتمر عددًا من المحاضرات وورش العمل المتخصصة حول صناعة السلام، وبناء الجسور، وفض النزاعات، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، والأمين العام للمؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وقيادات السنودس، وقيادات وخدام وأعضاء رابطة الإنجيليين بمصر.

وخلال جلسة تحت عنوان "القيادة المرنة"، قدّم الدكتور القس أندريه زكي كلمة أكد فيها "أن المرونة في القيادة هي القدرة على التكيف مع الواقع دون فقدان الهوية أو الخصائص الجوهرية للقائد"، مشيرًا إلى "أهمية المرونة النفسية والاجتماعية والعقلية في مواجهة التحديات المتغيرة".

 كما أوضح "أن القيادة الفعّالة تقوم على القدرة على التفويض بثقة وحكمة، والسيطرة على المشاعر في المواقف الصعبة، وتحديد الفشل والتعلم منه دون إنكار أو تهرب"، مؤكدًا "أن هذه المبادئ تمثل جوهر القيادة التي تتحلى بالبصيرة والانضباط".

وأضاف رئيس الطائفة "أن القائد المرن هو القائد القادر على التضحية، الذي يدرك أهمية الحفاظ على الانضباط والتقوى الشخصية باعتبارهما أحد أعمدة القيادة الأصيلة"، مشددًا على "أهمية الصلاة، والتوحد مع احتياجات الآخرين، والقدرة على احتواء المشاعر الإنسانية في اللحظات الدقيقة".

وأكد الدكتور القس أندريه زكي "أن القيادة المرنة تستند إلى وعي عميق بالهوية والرسالة، وقوة روحية وأخلاقية تُمكّن القائد من التعامل مع الواقع بذكاء واتزان، دون أن يفقد قِيَمَه أو اتجاهه".

كما شارك رئيس الطائفة في جلسة حوارية مفتوحة مع خدام وأعضاء رابطة الإنجيليين، تناولت قضايا تتعلق بإدارة الكنيسة، وصنع السلام، وبناء العلاقات، وآليات التعامل مع التحديات المعاصرة برؤية قيادية وروحية متوازنة.

وفي ختام المؤتمر، وجَّه الدكتور القس أندريه زكي كلمة شكر لرابطة الإنجيليين بمصر على جهودها المخلصة في خدمة الكنيسة والمجتمع، ودورها الفاعل في تطوير العمل الخدمي والروحي. 

كما أعرب عن تقديره لقيادات الرابطة، وفي مقدمتهم: الدكتور ثروت صموئيل، نائب الأمين العام لشؤون الإعلام والتدريب وسكرتير المجلس، والقس فكري رجائي، نائب الأمين العام للشؤون الروحية والإدارية، والدكتور وجيه قط فام، نائب الأمين العام لشؤون الشباب والصعيد، إلى جانب أعضاء مجلس الأمانة العامة للرابطة، مثمنًا روح التعاون والشراكة التي تعكس رؤية واعية لخدمة الوطن والكنيسة.

وجدير بالذكر أن رابطة الإنجيليين بمصر تُعد رابطة خدمات كنسية وطنية تأسست في سبتمبر 1981، بهدف تنظيم وتنسيق العمل الخدمي والروحي بين الكنائس والخدمات الإنجيلية في مصر، بما يحقق التكامل في خدمة الكنيسة والمجتمع، تحت رعاية الطائفة الإنجيلية بمصر.

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رابطة الإنجيليين الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

ترشيحاتنا

بنتلي

بنتلي تنتج 500 سيارة سوبرسبورتس الجديدة فقط لدول الخليج والعالم

مرسيدس

تخفيض 50 ألف دولار على أسعار هذه السيارات من مرسيدس

فحص عوادم السيارات

جهاز شئون البيئة بالشرقية يفحص 908 سيارات ويضبط 61 مركبة مخالفة

بالصور

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

تعرف على سعر ومواصفات السيارة ‏KGM Actyon‏ الجديدة ‏

KGM Actyon
KGM Actyon
KGM Actyon

فيديو

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد