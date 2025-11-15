القبض على عاطل نشر مشاهد تمثيلية تحرض على البلطجة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بتصوير ونشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى لمشاهد تحرض على أعمال البلطجة وتمثل تعدياً على القيم المجتمعية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته إعترف بتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.