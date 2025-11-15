قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
حوادث

القبض على عاطل نشر مشاهد تمثيلية تحرض على البلطجة

القبض على عاطل
القبض على عاطل
كتب – مصطفى الرماح :

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بتصوير ونشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى لمشاهد تحرض على أعمال البلطجة وتمثل تعدياً على القيم المجتمعية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته إعترف بتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
KGM Actyon
بنتلي
