ارقد بسلام.. الراحل محمد صبري نجم الزمالك يلحق برفاقه فى الملاعب
طارق موسى يكتب: دولة التلاوة.. حين تعيد مصر تعريف القوة الناعمة بصوت القرآن
وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات توعية بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية
بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان 1-1 في تصفيات كأس العالم
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
محافظ الجيزة: تطبيق الرقمنة في إدارة المخلفات خطوة ضرورية لضبط المنظومة وحماية البيئة

أعلن محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، بدء الخطوات العملية نحو تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لتتبع مسارات سيارات المخلفات بهدف تعزيز الرقابة والشفافية وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية بما يضمن تحسين مستوى النظافة والحد من الممارسات العشوائية خلال عمليات النقل.

وقد شهد محافظ الجيزة التجربة العملية للمنظومة الإلكترونية لمراقبة مسارات سيارات نقل المخلفات من مختلف أنحاء المحافظة وحتى وصولها إلى المقالب العمومية المعتمدة وذلك بمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، مشيرا الى بدء التطبيق الفعلي للمنظومة على مختلف المسارات المخصصة لسير سيارات نقل المخلفات.

وأوضح المحافظ أن المنظومة تهدف إلى ضبط حركة نقل المخلفات من نقاط التجميع وحتى المقالب المخصصة لها، بما يعزز الحفاظ على البيئة ويقضي على الظواهر السلبية الناجمة عن إلقاء المخلفات بالأماكن الغير مخصصة لها أو تطايرها خلال عمليات النقل، كما تابع مراحل عمل المنظومة للتأكد من استيعاب العاملين لجميع مراحل التشغيل والقدرة على التحكم الكامل في عناصر العمل بما يضمن نجاح المنظومة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.

واستمع المحافظ إلى شرح قدمه رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل مسؤول الشركة المنفذة حول مكونات المنظومة وآلية عملها التي تشمل تسجيل بيانات سيارات نقل المخلفات قبل التحميل وبعده، بالإضافة إلى رصد الوزن المسجّل عند الوصول إلى المقلب العمومي، لضمان تتبع الحمولة كاملة من نقطة الانطلاق وحتى عملية التفريغ دون أي فاقد حيث يتم استخدام الكروت الممغنطة وكاميرات المراقبة في منظومة العمل . 

وشدد المحافظ على أهمية التدريب المستمر وتنفيذ التجارب العملية للعاملين، وتطوير آليات التشغيل لمواكبة أي تحديثات مستقبلية، موجها السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع رئيس مدينة الجيزة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل للإسراع في تعميم المنظومة، وتوفير المتطلبات الفنية والبشرية اللازمة لتطبيقها بالأحياء والمراكز والمدن، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة.

وأكد النجار أن تطبيق المنظومة الإلكترونية لمتابعة مسارات نقل المخلفات يمثل نقلة جادة في أسلوب إدارة العمل، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات أو قصور في عمليات النقل، وأن التقارير الرقمية الصادرة عن المنظومة ستكون مرجعًا أساسيًا في تقييم الأداء ومحاسبة المقصرين. 
 

