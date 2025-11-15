مصرع 11 شخصا في انزلاق أرضي بإندونيسيا

أفادت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية بأن 11 شخصًا لقوا مصرعهم نتيجة انزلاق أرضي وقع بعد هطول أمطار غزيرة في جاوة الوسطى.

وأوضحت وكالة إدارة الكوارث - في بيان، اليوم /السبت/ - أن فرق الإنقاذ لاتزال تبحث عن 12 شخصًا آخرين مفقودينن مشيرة إلى أن جهود الإنقاذ تواجه صعوبة كبيرة بسبب أن الضحايا دفنوا على عمق يتراوح بين 3 إلى 8 أمتار.

ومن جهتها، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن موسم الأمطار في البلاد بدأ في سبتمبر، ومن المتوقع أن يستمر حتى أبريل 2026، مما يزيد من خطر الفيضانات وهطول الأمطار الغزيرة.

وكان انزلاق أرضي قد وقع في مدينة "سيلاتشاب" أول أمس /الخميس/، مما أسفر عن دفن حوالي 12 منزلًا في قرية "سيبونيينج"، فيما كان انزلاق أرضي آخر قد وقع في يناير الماضي في مدينة "بيكالونجان" بجاوة الوسطى، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا نتيجة الأمطار الغزيرة.