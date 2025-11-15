واشنطن تمدد إعفاء شركة النفط الروسية العملاقة "لوك أويل" من العقوبات

مددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترة إعفاء من العقوبات على شركة النفط الروسية العملاقة "لوك أويل" ، وذلك قبل أيام من إنتهاء مدة الإعفاء.



وذكرت صحيفة "بولتيكو" أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت تراخيص للسماح لشركة "لوك أويل" بالإحتفاظ بالعديد من أعمالها في جميع أنحاء العالم من 13 ديسمبر المقبل وحتى أبريل 2026.

وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن عقوبات جديدة "هائلة" تستهدف لوك أويل وروسنفت المملوكتين للكرملين بسبب رفض موسكو التفاوض على إنهاء حربها في أوكرانيا ، وكان من المقرر أن تدخل الإجراءات العقابية حيز التنفيذ في 21 نوفمبر الجاري.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراءات ، التي أعلنت في 22 أكتوبر الماضي ، هي "نتيجة لعدم إلتزام روسيا الجاد بعملية سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأعلنت "لوك أويل" ، في وقت لاحق ، أنها ستبيع أصولها في الخارج ، لكنها لم تعثر بعد على مشتر بعد فشل صفقة مع شركة "غونفور" ، ومقرها سويسرا ، عندما منعتها واشنطن.

وتدرس شركة الأسهم الخاصة الأمريكية "كارلايل" شراء الحيازات الدولية الضخمة ، وأمام المشترين المحتملين الآن حتى 13 ديسمبر المقبل للتفاوض مع "لوك أويل".

ومن المتوقع أن تأذن واشنطن بالبيع فقط إذا كانت على صلة كاملة مع "لوك أويل" ، ويتم وضع الأموال من هذا البيع في حساب محظور لا تستطيع "لوك أويل" الوصول إليه حتى يتم رفع العقوبات.

