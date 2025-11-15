انطلاق فعاليات المؤتمر الجماهيري الأضخم لـ "الجبهة الوطنية " بالغربية

انطلقت فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب الجبهة الوطنية، اليوم السبت، بمحافظة الغربية لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط حضور واسع من أبناء المحافظة وقيادات العمل السياسي والحزبية.

ويشهد المؤتمر حضورًا بارزًا لعدد من القيادات السياسية والحزبية، على رأسها السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب 2025، أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، وأحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

وذلك في تأكيد واضح على روح التنسيق الوطني بين الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، وتعزيز الحياة النيابية وبناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات.

كما جاء المؤتمر بمشاركة لفيف من مرشحي وقيادات حزب الجبهة الوطنية أبرزهم أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم، علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية للحزب، النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة القبائل والعائلات المصرية بحزب الجبهة الوطنية، النائب سليمان وهدان، أمين الشئون البرلمانية بالحزب، وسامي شاهين أمين الحماية الاجتماعية بالحزب، الإعلامي محمد مصطفى شردى رئيس القطاع الاعلامى بالأمانة الفنية، المستشار أحمد العادلي، عضو مجلس الشيوخ، ومرشحا الحزب على القائمة الوطنية عن محافظة الغربية أحمد الشرقاوي أمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية، وآية النجار.

ويأتي المؤتمر في إطار جهود الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين، واستعراض رؤية مرشحيه للمرحلة المقبلة، وحشد الدعم الشعبي قبل انطلاق جولة الحسم في الانتخابات البرلمانية.

ويستعرض المؤتمر أبرز محاور البرنامج الانتخابي لمرشحي القائمة في الغربية، وخاصة ما يتعلق بتحسين الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية، ودعم الشباب، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان.

ويستهدف المؤتمر بث رسائل واضحة لأهالي الغربية بضرورة المشاركة القوية في يومي التصويت، باعتبارها واجبًا وطنيًا وداعمًا لمسيرة الدولة، والتأكيد علي أن نجاح القائمة الوطنية من أجل مصر هو خطوة مهمة نحو برلمان قوي يعكس إرادة الشارع المصري ويرسخ مبادئ العمل الوطني المشترك.