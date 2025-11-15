مسيرة شعبية في البرازيل من أجل العدالة المناخية

شارك الاتحاد اللوثري العالمي،في البرازيل، إلى جانب كنائسه الأعضاء وشركائه المسكونيين، في المسيرة الشعبية من أجل العدالة المناخية، التي انضم إليها عشرات الآلاف في شوارع مدينة بيلم تزامنًا مع أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ COP30.



العدالة المناخية

أكدت فيبكه تسيمرمان، الممثلة عن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في ولاية هانوفر الألمانية وعضو وفد الاتحاد اللوثري العالمي إلى قمة المناخ (COP30)، أن الدفاع عن العدالة المناخية يتطلب منح الفرصة للجميع ليُسمع صوتهم، بما في ذلك الشعوب الأصلية والنساء والشباب والفئات الأكثر هشاشة.



إنهاء عصر الوقود الأحفوري

و تابعت " تسيمرمان " آمل أن يدرك العالم أن هناك أملاً حقيقياً لكوكبنا، وأن يفهم الجميع أن الأرض تستحق أن نناضل من أجلها، لا يزال بإمكاننا العمل للحد من الاحتباس الحراري، ولا يزال بإمكاننا النضال لإنهاء عصر الوقود الأحفوري، وتحقيق انتقال عادل يعيد التوازن بين الإنسان والبيئة.