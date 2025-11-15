أعراض لا تتجاهلها قد تؤدي للإصابة بأزمة قلبية | نائب عميد المعهد القومي يوضح

أكد الدكتور باسم ظريف، نائب عميد معهد القلب القومي، أن الأزمات القلبية تُعد من الأمراض المفاجئة التي قد لا تمنح المريض أو المحيطين به فرصة للوصول إلى المستشفى أو تقديم الإسعافات الأولية، مشيرًا إلى أن ما تعرض له الكابتن محمد صبري يسلّط الضوء على خطورة هذه الحالات.

وأوضح باسم ظريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأزمة القلبية تكون في كثير من الأحيان "صامتة"، إذ تأتي دون إنذار واضح، بينما تُفسَّر مقدماتها الخفيفة على أنها إجهاد بدني أو مشكلات بالجهاز الهضمي أو أعراض برد، مما يؤخر اكتشافها.

وأضاف باسم ظريف، أن من أبرز العلامات المبكرة التي تستدعي الانتباه: آلام الصدر المتقطعة، ضيق النفس المفاجئ، والتعرق الشديد، وهي مؤشرات تستوجب التوجه الفوري لإجراء الفحوصات الطبية، مشيرًا إلى أن متوسط سن الإصابة بالأزمات القلبية في مصر أقل بـ15 عامًا مقارنة بالمعدلات العالمية، مرجعًا ذلك إلى أسلوب الحياة غير الصحي، وغياب الفحوصات الدورية، وإهمال التحاليل الأساسية المرتبطة بصحة القلب.

وشدد باسم ظريف على أن الاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة مثل ارتفاع الضغط والسكري والكوليسترول والسمنة هو "المفتاح الحقيقي للوقاية" والحد من نسب الإصابة المفاجئة، مؤكدًا أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة إهمال الأعراض الأولية مهما كانت بسيطة.