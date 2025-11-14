ريهام سعيد تناشد بمساعدة 22 طفلًا على إجراء جراحات دقيقة في القلب

ناشدت الإعلامية ريهام سعيد، بمساعدة 22 طفلًا من خطر الوفاة، لأنهم يحتاجون إلى جراحات دقيقة جدًا في القلب.

وقالت ريهام سعيد، في برنامج "صبايا الخير" على قناة "النهار"، إن "اخبار الفنانين والغيبة والنميمة على السوشيال ميديا هي المهمة، إنما الاهتمام بإنقاذ الأطفال مش مهم، ومش لافت انتباه حد".

وشددت على أن "احدى الحالات الطفلة فاطمة، عمرها 3 سنوات تحتاج لزراعة القلب، ومحتاجين الناس تهتم بالحالات دي، وميركزوش على حالات الزواج والطلاق، وسيرة الناس".

وأكدت أن "الطفلة فاطمة لديها أمل في الناس أنها تساعدها لإجراء العملية، وربنا يسخر ليها الناس الطيبة، ويكفي الاهتمام بأخبار الشائعات والنميمة، وعلينا الاهتمام بالحالات الإنسانية".