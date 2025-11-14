ضبط 20 كيلو MDMA .. المادة المخدرة لأقراص الحفلات الصاخبة XTC

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد يحيي

بعد ساعات من ضبط محاولة راكب أجنبي تهريب خمسة كيلو جرام من مخدر الحشيش اخفاها داخل وسادات ( مخدات ) في مبني الركاب رقم ٢ نجح رجال جمارك الركاب مبني رقم ٣ برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية في ضبط محاولة راكب وراكبة أجنبيين ايضا ومن نفس الجنسية تهريب ما يقارب العشرين كيلو جرام من مخدر MDMA (المادة المخدرة لأقراص الحفلات الصاخبة والمعروفة باسم ( XTC ) بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

البداية وذلك أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من فيينا ، حينما حاول أحد الركاب الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبصحبته حقيبة، فاستوقفه أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك المكلف بالعمل علي اللجنة ، ولاحظ ارتباك الراكب، فقام محمد رمضان مكاوي مدير إدارة الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف كل من احمد شعبان مأمور الجمرك و خالد محمد عبد الرحمن رئيس القسم بتمرير حقيبة الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة، فتلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقيبة.

تفتيش الحقيبة يدويا 

قام مدير الحركة المشرف بتكليف فاطمة محمد عبده مأمور الجمرك بتفتيش الحقيبة يدويا فوجدت كمية من الملابس وتلاحظ لها وجود قاع سحري بخلاف القاع الأساسي للحقيبة، وبفض القاع المفتعل والذي كان عبارة عن لوح خشبي وعليه طبقه بلون فضي تبين بأن بأسفله ٣ لفافات مغلقه بكربون أسود معتم واسفله غلاف اخر شفاف بهم قطع من مادة بلورية احجام متنوعة.

قام عمرو عبد المنعم مدير الإدارة الاولي بالانابة بمعاينة المضبوطات وابلغ عبد العظيم حمادة مدير الادارة الاولي، فاشتبه مدير الإدارة بالانابة في كون المضبوطات من مادة مخدرة ، وقام بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٢٥ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية والذي وجه بابلاغ ادارة مكافحة المخدرات بالمطار لمتابعة اتصالات الراكب ومستقبليه وأيضا اذا كان معه ركاب اخرين.

وبالفعل بعدها تقدم ضباط مكافحة المخدرات لإدارة الجمرك  باخبارية علي راكبة من نفس جنسية الراكب الاجنبي، وقادمة علي نفس الرحلة .

قام عمرو عبد المنعم مدير الإدارة بالانابة بتكليف احمد محمد رفاعي مأمور الجمرك تحت اشراف احمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على الصالة الحمراء بتفتيش الراكبة بدقة مما اسفر عن ضبط نفس كمية المخدرات التي تم ضبطها مع الراكب وهي تسعة كيلو جرام وتسعمائة جرام لكل منهما باجمالي يقارب العشرين كيلو جرام وهي كميات تاريخية وغير متكررة بكثرة، وكانت طريقة ضبط الراكبة بصورة مشابهه تماما لضبط الراكب من حيث وجود القاع السحري وطريق الاخفاء، شارك في الضبط في التفتيش الذاتي حسام شافعي وفاطمة عبده مأمورا الجمرك .

قرر عمرو عبد المنعم مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥ ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي والذي احال الراكب والراكبة للنيابة المختصة في حضور اللواء احمد القليوبي مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وهاني سيد وزيري مدير ادارة مكتب رئيس الادارة المركزية لجمارك المطار والعقيد باسم حجاج رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالمطار والعميد الدكتور محمد ابو العز والذي قام بتحليل المضبوطات وخلص انها من المادة المخدرة المذكورة وهي MDMA 
يذكر دور الادارة المركزية لجمارك تكنولوجيا الالتزام برئاسة الدكتور سعد سالم.

تم الضبط واجراءات تحرير المحضرين بمتابعة حية ومتتالية من والأستاذ أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ أحمد كجوك وزير المالية.

ترشيحاتنا

بالصور

طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن
طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن
طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن

مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه

مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي
مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي
مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي

نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون

المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا
المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا
المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا

اليوم العالمى للسكر.. طريقة عمل حلويات لأطفال السكرى

وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري

