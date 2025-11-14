قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حاصل على جائزة نوبل: مصر تخطو بثقة في مجال زراعة الأعضاء
نانسي عجرم: بحب مصر كتير.. وأحلم بزيارة الأهرامات| فيديو
موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2025 وخطوات الاستعلام المجانية
جيش الاحتلال يعلن وفاة مجند بقاعدة جنوبية.. وغموض حول ملابسات الحادث
وزير المالية: طرح حزمة التسهيلات الضريبية للنقاش الشهر القادم
وزير المالية: الاستثمار الخاص في مصر زاد 73%
أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
مصطفى بكري: مصر أقوى من اختراقها بالشائعات.. وفاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية| أخبار التوك شو
الأطباء تدين الاعتداء على دكتور في مشاركته بقافلة طبية بقنا
الإسكان تعلن عن طرح 400 ألف وحدة بالإسماعيلية .. اعرف مواعيد التقديم والشروط
وزير المالية: لدينا فرصة استثنائية لتكون مصر مركزا للتصنيع والتصدير
ننصح بأخذ اللقاح .. الصحة: فيروس الإنفلونزا الأكثر نشاطا هذا العام
58 مليون و238 ألف جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع 3 جمارك

مصلحة الجمارك
مصلحة الجمارك
محمد يحيي

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية والإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة مجدي كمال بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني أمس، لبيع عدد من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك .

وجاء ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لـ ٦ لوط سيارات جمارك السلوم بمبلغ ٤ مليون و٤٥٢ ألف  جنيه ،  وبيع عدد ١ لوط سيارات جمارك مطروح بمبلغ ٢ مليون و ٤٦٥ ألف جنيه ، وبيع ٢٦ لوط بضائع جمارك الإسكندرية بمبلغ ٥١ مليون و ٣٢١ ألف و٥٠٠ جنيه، بإجمالى عدد لوطات مباعة ٣٣ لوط سيارات وبضائع ، بمبلغ إجمالى ٥٨ مليون و٢٣٨ ألف و٥٠٠ جنيه .

مصلحة الجمارك المصرية إدارة المهمل والبيوع جمارك الاسكندرية الهيئة العامة للخدمات الحكومية اخبار مصر مال واعمال البضائع الراكدة

