58 مليون و238 ألف جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع 3 جمارك

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية والإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة مجدي كمال بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني أمس، لبيع عدد من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بالجمارك .

وجاء ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لـ ٦ لوط سيارات جمارك السلوم بمبلغ ٤ مليون و٤٥٢ ألف جنيه ، وبيع عدد ١ لوط سيارات جمارك مطروح بمبلغ ٢ مليون و ٤٦٥ ألف جنيه ، وبيع ٢٦ لوط بضائع جمارك الإسكندرية بمبلغ ٥١ مليون و ٣٢١ ألف و٥٠٠ جنيه، بإجمالى عدد لوطات مباعة ٣٣ لوط سيارات وبضائع ، بمبلغ إجمالى ٥٨ مليون و٢٣٨ ألف و٥٠٠ جنيه .