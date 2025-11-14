أزهري: مرضى القلوب يحسدون كل من رزقه الله بالنعم

أكد الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الموت واحد والأسباب متعددة، ولمن لم يمت بالسيف مات بغيره، فقد تعددت الأسباب والموت واحد، وأن الله قال في كتابه الكريم " فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون".

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، أنه لا مفر ولا هروب من الموت، وأن كل إنسان قبل أن يولد حدد له متى سيموت وأين سيموت، " وما تدري نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تدري نَفْسٌ بِأَيِّ بأرض تموت".



أصحاب القلوب المريضة يحسدون كل من رزقه الله بالنعم

ولفت إلى أن القدر مقدر عند الله، قبل الحسد، وأن ما يردد بأن ما تعرض له الفنان الراحل إسماعيل الليثي، كان بسبب حسد أو غيره، لا يعلمه إلا الله، لكن الحسد قد يدخل صاحبه القبر، وأن " أصحاب القلوب المريضة يحسدون كل من رزقه الله بالنعم".



وأشار إلى أن الحسد مرض من أمراض القلوب، وأن كل شخص معرض للحسد بسبب الأبناء، وبسبب المال، أو بأي سبب، أو نعمة من الله.