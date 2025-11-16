قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
بيهزروا بصوت عالي.. إخلاء سبيل عاملين تعديا على طالبات أمام مدرسة بكرداسة
محكمة النقض تقر مبادئ لـ حضانة الطفل
تنبيهات عاجلة لطلاب أولى و2 ثانوي بشأن التابلت
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نوافق على إقامة دولة فلسطينية على مسافة شبه صفرية من سكاننا
اجتماع مصري–بريطاني رفيع المستوى لزيادة الصادرات الزراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

روجوا شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا.. المتهمون يواجهون الحبس سنة بالقانون

المتهمون
المتهمون
معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء 3 أشخاص تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية بإحدى الدوائر الانتخابية بالمنيا، والزعم "على خلاف الحقيقة" بتعمد القائمين على العملية الانتخابية تقليص عدد اللجان بذات الدائرة للتضييق على الناخبين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرمواس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الإجتماعى تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية المنيا إدعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يزور الأطفال المصابين في حادث أتوبيس إسنا ويصرف مساعدات فورية لأسرهم

محافظ الأقصر يزور الأطفال المصابين في حادث أتوبيس إسنا ومساعدات فورية لأسرهم| شاهد

مؤتمر الصحة

محافظ بني سويف يناقش مشاركة وحدة السكان في المؤتمر العالمي للسكان والصحة

مدير تعليم جنوب سيناء خلال الزيارة

​مدير تعليم جنوب سيناء يشدد على تقييم الطلاب والشراكة مع أولياء الأمور

بالصور

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد