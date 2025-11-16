إحالة عاطلين لـ محكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالمخدرات في روض الفرج

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطلين لـ محكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالبودر المخدر وحيازة مخدر الاستروكس المصنع بروض الفرج.

قيام عاطلين بالاتجار والترويج للمخدرات

تلقي قسم شرطة روض الفرج، معلومات تفيد بقيام عاطلين بالاتجار والترويج للمخدرات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهمين وتبين أنهما عاطلين لهما معلومات جنائية وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من البودر المخدر والاستروكس المصنع ومبلغ مالي وسلاح ناري وهاتفين محمول.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.