رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
أسعار الأسماك الطازجة اليوم الأحد بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 توافرًا كبيرًا في أصناف الأسماك الطازجة، مدعومًا بزيادة الإنتاج المحلي من مزارع الاستزراع السمكي المنتشرة داخل الواحات. ويأتي ذلك وسط اهتمام متنامٍ من الأهالي بشراء الأسماك كأحد البدائل البروتينية المهمة، في ظل استقرار الأسواق وتعدد المنافذ الحكومية والخاصة.

وأكد عدد من الباعة خلال جولة داخل أسواق الخارجة والداخلة أن المعروض شهد زيادة واضحة خلال الأيام الماضية، خاصة مع انتظام توريد الأسماك من مفيض باريس والمزارع المحلية، إضافة إلى وصول شحنات من المحافظات الساحلية. وأسهم هذا التنوع في الحفاظ على مستوى الأسعار وعدم حدوث أي ارتفاعات غير مبررة.

أسعار الأسماك اليوم في الوادي الجديد

البلطي المحلي: 120 جنيهًا للكيلوجرام
بلطي مفيض باريس: 25 جنيهًا للكيلوجرام
البوري نحو 170 جنيهًا للكيلوجرام
المكرونة بين 165 و175 جنيهًا
الجمبري ما بين 340 و350 جنيهًا للكيلوجرام المبروك نحو 100 جنيه للكيلوجرام
البياض ما بين 100 و110 جنيهات.

دعم مشروعات الاستزراع السمكي 

ويعكس هذا الاستقرار نجاح المحافظة في دعم مشروعات الاستزراع السمكي، رغم الطبيعة الصحراوية للمنطقة وغياب البحيرات الكبيرة. فقد توسعت الوادي الجديد خلال السنوات الأخيرة في إنشاء مزارع قائمة على المياه الجوفية ومفيضات الأمطار، ما ساعد على توفير أصناف متنوعة بأسعار تنافسية.

أسعار أسماك المفيض تعرض بأسعار مخفضه  

ويُعتبر مفيض باريس من أبرز النماذج الناجحة التي أسهمت في طرح كميات كبيرة من البلطي بأسعار منخفضة مقارنة بالمحافظات الأخرى، الأمر الذي عزز ثقة المواطنين في جودة المنتج المحلي وشجع على استهلاكه بشكل أكبر. كما اتجهت القرى والمراكز إلى إنشاء مزارع صغيرة بالتعاون مع الجهات المختصة، التي وفرت الدعم الفني وبرامج المتابعة البيطرية.

تكثيف الرقابه التموينيه علي الاسواق

وتواصل مديريات التموين والطب البيطري تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان جودة الأسماك المعروضة والتأكد من سلامتها، مع التصدي لمحاولات الغش أو التلاعب بالأسعار. ويسهم تنوع المعروض المحلي في دعم الأمن الغذائي للمحافظة وتوفير بدائل بروتينية طازجة وبأسعار مناسبة للمواطنين داخل الواحات.

