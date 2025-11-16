قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة
مش إخواني.. أحمد موسى: العوا كان له دور تخريبي عقب أحداث 2011
أبو العينين: نعد الشعب بمرحلة برلمانية مختلفة ونهضة حديثة داخل المجلس
صلاح يتصدر .. الكشف عن الثلاثي المرشح للفوز بالكرة الذهبية في إفريقيا
كشف هوية رضيع ملقى بجوار الزراعات في قرية العوامر بقنا
سعر الدولار اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية
عرض الممثل شادي الفونس على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه
أحمد موسى: الإخوان مسحوا بالعوا الأرض بعد شهادته.. والجماعة كفّرته لأنه قال كلمة حق
خبير نقل: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعاتها الجديدة حلماً تحول إلى حقيقة
رئيس الوزراء يتفقد أجنحة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات والبريد
خطوبتي مش بتم فهل معمولي سحر؟.. أمين الإفتاء يحذر من خطأ شائع ويكشف العلاج
أحمد موسى: العوا كان داعمًا للإخوان.. واليوم أدلي بشهادة حق للرئيس السيسي
اقتصاد

أعمل إيه لو ماكينة ATM سحبت الفيزا؟

استرجاع الفيزا المسحوبة
استرجاع الفيزا المسحوبة
رشا عوني

ازاي أرجع الفيزا؟ .. من أكثر الأسئلة المتداولة التي يبحث الكثير عن إجابتها بعد تعرض البعض لـ سحب الفيزا من ماكينة ATM عند إجراء عملية سحب أموال من أي ماكينة، وهي مشكلة يواجهها الكثر بشكل يومي ويرغبون في معرفة طريقة استرجاع الفيزا بعد سحبها .

ويتعرض العملاء إلى موقف سحب الفيزا كارد الخاصة بهم في ماكينات الـ ATM، ما يجعلهم يبحثون عن طرق استعادة الفيزا الخاصة بهم ، وهو ما نستعرضه لكم خلال السطور التالية .. 

سبب سحب الفيزا من ماكينة ATM

- إدخال رقم سري خاطئ أكثر من مرة.

- في حالة تأخر العميل في سحب البطاقة من الماكينة بعد الانتهاء من العملية المطلوبة.

- في حالة إذا كانت البطاقة الخاصة بالعميل منتهية الصلاحية.

- التأخر في سحب بطاقة الفيزا بعد انتهاء عملية السحب أو الإيداع.

3 خطوات بسيطة لاسترداد كارت الفيزا بعد سحبه داخل ماكينة الـ ATM
اسرجاع الفيزا المسحوبة

اعمل ايه لو ماكينة ATM سحبت الفيزا؟

1-إذا سحبت ماكينة ATM بطاقتك، يجب عليك الاتصال بخدمة عملاء البنك فورًا للإبلاغ عن المشكلة. 

2-إذا كانت الماكينة تابعة لنفس بنكك، يمكنك عادةً استعادة البطاقة في اليوم التالي من أقرب فرع بعد التواصل مع خدمة العملاء. 

3-أما إذا كانت تابعة لبنك آخر، فمن الأرجح أن البطاقة قد أُلغيت، ويجب عليك طلب بطاقة جديدة بدلًا من المفقودة. 

خطوات استرجاع الفيزا بعد سحبها من ماكينة ATM

1-الاتصال بخدمة العملاء فورًا

2-إبلاغ البنك بالتفاصيل: أخبر موظف خدمة العملاء بموقع ماكينة الصراف الآلي، ورقمها (إذا كان متوفرًا)، والتاريخ والوقت الذي سُحبت فيه البطاقة. 

3-تحديد مكان استلام البطاقة:

*إذا كانت الماكينة تابعة لبنكك: غالبًا ما يتم الاحتفاظ بالبطاقة في الفرع الأقرب للماكينة، ويمكنك استلامها في اليوم التالي بعد إثبات هويتك. 

*إذا كانت الماكينة تابعة لبنك آخر: فقد يتم إيقاف البطاقة، وعليك طلب بطاقة جديدة (بدل فاقد) من بنكك.

4-طلب بطاقة جديدة (إذا لزم الأمر): في حال لم تتمكن من استعادة البطاقة، قم بإلغاء البطاقة القديمة واطلب بطاقة جديدة من بنكك، ويمكن أن تستغرق هذه العملية من يوم إلى أسبوع. 

طريقة إدخال الفيزا في الماكينة – صناع المال
استرجاع الفيزا بعد سحبها

كيف تحمي نفسك من سحب الفيزا؟

1- حاول استخدام ماكينات الصراف الآلي في أماكن آمنة وموثوقة مثل داخل فروع البنوك، فهذا يسهل استعادة البطاقة.

2-قم بتسجيل البطاقة: قم بتوقيع اسمك على ظهر البطاقة في المكان المخصص، واحتفظ بها في مكان آمن. 

3-تابع التحديثات: في بعض الحالات، قد تقوم البنوك بإرسال تحديثات حول حالة طلبك عبر رسائل نصية أو عبر تطبيق البنك على الهاتف.

خطوات استعادة بطاقة الفيزا من ماكينة ATM

 

  1. الاتصال بخدمة عملاء البنك
  2. إبلاغ الموظف المختص عن عنوان الماكينة ورقمها، وموعد سحب البطاقة.
  3. إذا كانت الماكينة موجودة داخل أحد فروع البنوك، يتم الاحتفاظ بالفيزا داخل الفرع، ليتمكن صاحب البطاقة من استلامها في اليوم التالي.
  4. وفي حالة كانت ماكينة الصراف الآلي تتبع بنك آخر، فسيتم إيقاف البطاقة وفقدان الكارت، وسيتم استعادة الكارت في أقرب وقت، ثم يطبع البنك كارت جديد .
خطوات استرجاع الفيزا خطوات تفعيل الفيزا طريقة استرجاع الفيزا رسوم سحب الفيزا رسوم سحب انستاباي

