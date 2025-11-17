تحذير عاجل ... طقطقة الرقبة المُرضية تصيبك بمرض خطير

قد يُشعرك طقطقة الرقبة المُرضية براحة فورية، لكن الأطباء يُحذرون من أنها قد تكون مُكلفة. فطقطقة الرقبة المُتكررة أو المُفرطة قد تُتلف الأوعية الدموية وتزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية عن طريق تعطيل تدفق الدم إلى الدماغ. ينصح الخبراء بالبحث عن بدائل أكثر أمانًا، مثل التمدد اللطيف، أو تصحيح وضعية الجسم، أو العلاج الطبيعي، لتخفيف آلام الرقبة على المدى الطويل.



هل تُكثر من طقطقة رقبتك لتخفيف التوتر أو التيبس؟ مع أنها شائعة بين الكثيرين، إلا أنك قد لا تُدرك عواقبها الخطيرة. فرغم أن ذلك يُوفر راحة مؤقتة، إلا أن الخبراء يُشيرون إلى أنه قد يزيد من خطر الإصابة بحالات خطيرة للغاية، مثل السكتة الدماغية.

لماذا يمكن أن تكون فرقعة رقبتك خطيرة؟



يحدث صوت الطقطقة الذي قد تسمعه عند تدوير رقبتك أو تمديدها عند حركة المفاصل الزليلية. تُغلّف هذه المفاصل بكبسولات مملوءة بسائل، مما يُسهّل الحركة والانزلاق بين العظام المتجاورة. عندما تتمدد المفاصل الزليلية أكثر من نطاقها الطبيعي، يتشكل ضغط سلبي داخل الكبسولة، مما يُؤدي إلى إطلاق سريع للغازات المذابة في السائل الزليلي.

يُحذّر الأطباء من أن الخطر المُحتمل لطقطقة الرقبة قد ينبع من تشريح هذا الجزء من الجسم، الذي يحتوي على شرايين بالغة الأهمية، بما في ذلك الشريان الفقري والشريان السباتي، التي تُزوّد الدماغ بالدم. من بين الأمور التي تحدث عند طقطقة الرقبة:

تشريح الشرايين

وهو عبارة عن التواء أو تحريك مفاجئ وقوي للرقبة، مما قد يؤدي إلى تمزق صغير في البطانة الداخلية لأحد هذه الشرايين.

تكوين جلطة الدم

في موقع التمزق، يمكن أن تتكون جلطة دموية.

سكتة دماغية

إذا تحركت هذه الجلطة الدموية وانتقلت إلى الدماغ، فقد تعيق تدفق الدم وتسبب سكتة دماغية إقفارية. وهذا سبب رئيسي للسكتة الدماغية لدى الشباب، أو من هم دون سن الخمسين.

بدائل أكثر أمانًا لطقطقة الرقبة



للتخلص من هذه العادة الخطيرة والقهرية، من المهم إيجاد بدائل أكثر أمانًا. إذا كنت تشعر بالرغبة المتكررة في التبول بسبب توتر العضلات أو سوء وضعية الجسم، فأنت بحاجة إلى تغيير نمط حياتك. من نمط حياة خامل إلى نمط حياة نشيط، قد يكون من المهم تغيير طريقة جلوسك أو وقوفك أو حتى مشيتك. ووفقًا للخبراء، فإن من يقضون وقتًا طويلًا في النظر إلى الهواتف المحمولة أو شاشات الكمبيوتر يعانون من اختلالات عضلية تُسبب ضغطًا مفرطًا على مفاصل العنق.

من أفضل البدائل للتوقف عن طقطقة الرقبة تعديل إعداداتها المريحة، وإبقاء الشاشات بمستوى العين، والحفاظ على وضعية جلوس مستقيمة لتقليل التوتر بشكل ملحوظ. ومن الخيارات الأخرى التي يمكنك تجربتها:

تمارين التمدد اللطيفة

حاول دمج لفات الرقبة الخفيفة، وثني الذقن، والتمدد الجانبي في روتينك.

تصحيح الوضعية

تأكد من وجود بيئة عمل مريحة على مكتبك والحفاظ على وضعية جيدة لتقليل الضغط المزمن.

العلاج بالحرارة أو البرودة

حاول دائمًا استخدام منشفة دافئة أو كيس ثلج لتخفيف تصلب العضلات.

راجع الطبيب

إذا كنت تعاني من آلام مزمنة ومستمرة في الرقبة أو رغبة متكررة في فرقعة رقبتك، فاستشر طبيبًا أو معالجًا طبيعيًا مرخصًا أو مقوم العظام للحصول على تشخيص مناسب وخطة علاج آمنة.

المصدر: timesnownews