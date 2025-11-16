نتنياهو: لا أعرف متى سيستمر وقف إطلاق النار في غزة

نقلت "القاهرة الإخبارية" تصريح على لسان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول فيه "لا أعرف إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار في غزة.

وارتفعت خلال الساعات الماضية، أرقام ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 17 شهيدا و3 مصابين، خلال الـ 72 ساعة الماضية.

ومنذ أكتوبر 2023، بلغ عدد شهداء غزة 69483 شهيدا، و170706 مصابين، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.

نتنياهو لا يستطيع نزع سلاح حماس

وقال أمير مخول، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن نتنياهو لا يستطيع نزع سلاح حماس عسكريًا، والحل الوحيد دبلوماسي فقط.

وأضاف أمير مخول، في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حل أزمة نزع سلاح حركة حماس، يحتاج إلى تدخل دبلوماسي وسياسي وليس عسكريا.

وأوضح: لو استطاعت إسرائيل أن تنزع السلاح؛ لكانت نزعته خلال العامين الماضيين، لكنها لم تستطع.

وأشار إلى أن كل المحاولات فشلت في نزع سلاح حركة حماس، وهذا من خلال اعترافات إسرائيلية في هذا الشأن.

وذكر أن الأمور ليست في يد نتنياهو، وأن القرار النهائي في يد أمريكا ونتنياهو ينصاع له، فالأمر ليس إسرائيليا.