البنك المركزي: نسعى لتطوير نظم وخدمات الدفع الرقمية وتوظيفها للارتقاء بالخدمات المصرفية

جانب من المعرض
جانب من المعرض
محمد يحيي

شارك البنك المركزي المصري في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية "PAFIX"، المُقام تحت رعاية البنك المركزي، بالتوازي مع معرض "كايرو آي سي تي"، خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري.

وبهذه المناسبة، صرّح  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن البنك المركزي يحرص على المشاركة السنوية في هذا الحدث باعتباره منصة متميزة لتبادل الرؤى والأفكار المتعلقة بقضايا التحول الرقمي في الخدمات المالية والمصرفية، والتي تُعد من أبرز أولويات الدولة المصرية.

مواكبة التطورات التكنولوجية

وأكد المحافظ أن البنك المركزي يسعى باستمرار لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، وتطوير نظم وخدمات الدفع الرقمية وتوظيفها في الارتقاء بجودة الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، بما يجعلها أكثر سهولة وسرعة، مع الالتزام بتطبيق أحدث وأفضل المعايير الدولية لضمان تأمين وإتاحة كافة المعاملات المالية بأعلى درجات الأمان.

وخلال الافتتاح الرسمي للمعرض، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جناح البنك المركزي، حيث اطلع على أبرز المشاريع والمبادرات الاستراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، ونظم وخدمات الدفع الإلكترونية، وعلى دورها في تطوير الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي.

كما تم تقديم شرح وافٍ لمنظومة "الهوية المالية الرقمية" والخدمات التي ستتيحها، فضلًا عن عرض تجربة التعرف على هوية العملاء عن بُعد بغرض فتح الحسابات المصرفية الرقمية. وتتيح هذه المنظومة للبنوك ومقدمي الخدمات المالية إمكانية التحقق الإلكتروني من هوية العملاء (e-KYC)، مما يمكّنهم من فتح الحسابات البنكية وتقديم الخدمات الرقمية بسهولة وأمان دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

ويشهد جناح البنك المركزي هذا العام مجموعة متنوعة من العروض والفعاليات، من بينها عرض تثقيفي يسلّط الضوء على تطور المعاملات المالية عبر الزمن، إلى جانب جلسات نقاشية يشارك فيها ممثلون عن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال، لمناقشة مستقبل التحول الرقمي وأحدث الاتجاهات في مجالات التكنولوجيا المالية.

كما تتضمن الفعاليات عددًا من الأنشطة التفاعلية داخل المنطقة المخصصة لتطبيق "إنستاباي".

مشاركة واسعة

ومن المقرر أن يشارك عدد من قيادات البنك المركزي، يومي الإثنين والثلاثاء، في جلسات المؤتمر التي تناقش مجموعة من الموضوعات والقضايا الهامة، أبرزها التحولات العالمية غير المسبوقة في القطاع المصرفي، والتغيرات الجذرية التي أحدثتها الحلول التكنولوجية الجديدة — خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي — في البنية التحتية والأنظمة والقواعد المنظمة للقطاع، وذلك بحضور نخبة من رؤساء وقيادات البنوك ومسؤولي الجهات والمؤسسات المتخصصة في التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، إلى جانب خبراء دوليين ومحللين معنيين بتطورات قطاع التكنولوجيا المالية ونظم الدفع الإلكترونية والشمول المالي.

