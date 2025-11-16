جلسة حوارية للمخرجة كوثر بن هنية في مهرجان البحر الأحمر .. 10 ديسمبر

يعقد مهرجان البحر الأحمر السينمائي جلسة حوارية مع المخرجة التونسية كوثر بن هنيّة يوم 10 ديسمبر المقبل.



المخرجة التّونسيّة كوثر بن هنيّة درست السّينما في تونس، وباريس (في المعهد العالي للدّراسات السّينمائيّة “فيمي”، وجامعة السّوربون) .

أخرجت العديد من الأفلام القصيرة، والرّوائيّة الطّويلة، والوثائقيّة، بما في ذلك: “الرّجل الّذي باع ظهره”، و”الجميلة والكلاب/على كفّ عفريت”، و”زينب تكره الثّلج”، و”شلاط تونس”.

عُرضت أفلام كوثر بن هنية في مهرجانات دوليّة مرموقة مثل كان، والبندقيّة، ولوكارنو، والأوسكار، بما في ذلك عملها الشّهير “بنات ألفة”.

فيلمها الأخير “صوت هند رجب” فاز بجائزة الأسد الفضيّ في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ويعرض خلال أيام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يتناول الفيلم القصة الإنسانية المؤثرة للطفلة الفلسطينية هند رجب، التي تحولت قصتها إلى رمز لمعاناة الأطفال في مناطق النزاع بعد تداول تسجيل صوتي مؤلم لها خلال العدوان على غزة.

يسلط الفيلم الضوء على رحلتها الأخيرة من خلال شهادات حية وصور أرشيفية ومقاطع حصرية لم تُعرض من قبل.

يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من العروض الناجحة للفيلم في عدد من المهرجانات الدولية، حيث حظي بإشادات واسعة من النقاد لما يحمله من رسالة إنسانية مؤثرة وأسلوب سردي بصري مؤثر.

من المقرر أن يُعرض صوت هند رجب- The Voice of Hind Rajab في عدد من المدن الأمريكية الكبرى، على أن يتبع ذلك طرحه عبر منصات البث الرقمية في مطلع العام الجديد، ما يمنح الجمهور العالمي فرصة لمتابعة واحدة من أكثر القصص الواقعية إلهامًا وإثارة للمشاعر.