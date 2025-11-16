قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة
مش إخواني.. أحمد موسى: العوا كان له دور تخريبي عقب أحداث 2011
أبو العينين: نعد الشعب بمرحلة برلمانية مختلفة ونهضة حديثة داخل المجلس
صلاح يتصدر .. الكشف عن الثلاثي المرشح للفوز بالكرة الذهبية في إفريقيا
كشف هوية رضيع ملقى بجوار الزراعات في قرية العوامر بقنا
سعر الدولار اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية
عرض الممثل شادي الفونس على الطب الشرعي لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه
أحمد موسى: الإخوان مسحوا بالعوا الأرض بعد شهادته.. والجماعة كفّرته لأنه قال كلمة حق
خبير نقل: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعاتها الجديدة حلماً تحول إلى حقيقة
رئيس الوزراء يتفقد أجنحة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات والبريد
خطوبتي مش بتم فهل معمولي سحر؟.. أمين الإفتاء يحذر من خطأ شائع ويكشف العلاج
أحمد موسى: العوا كان داعمًا للإخوان.. واليوم أدلي بشهادة حق للرئيس السيسي
جلسة حوارية للمخرجة كوثر بن هنية في مهرجان البحر الأحمر .. 10 ديسمبر

نجلاء سليمان

يعقد مهرجان البحر الأحمر السينمائي جلسة حوارية مع المخرجة التونسية كوثر بن هنيّة يوم 10 ديسمبر المقبل.


المخرجة التّونسيّة كوثر بن هنيّة درست السّينما في تونس، وباريس (في المعهد العالي للدّراسات السّينمائيّة “فيمي”، وجامعة السّوربون) .

أخرجت العديد من الأفلام القصيرة، والرّوائيّة الطّويلة، والوثائقيّة، بما في ذلك: “الرّجل الّذي باع ظهره”، و”الجميلة والكلاب/على كفّ عفريت”، و”زينب تكره الثّلج”، و”شلاط تونس”.

عُرضت أفلام كوثر بن هنية في مهرجانات دوليّة مرموقة مثل كان، والبندقيّة، ولوكارنو، والأوسكار، بما في ذلك عملها الشّهير “بنات ألفة”.

فيلمها الأخير “صوت هند رجب” فاز بجائزة الأسد الفضيّ في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ويعرض خلال أيام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يتناول الفيلم القصة الإنسانية المؤثرة للطفلة الفلسطينية هند رجب، التي تحولت قصتها إلى رمز لمعاناة الأطفال في مناطق النزاع بعد تداول تسجيل صوتي مؤلم لها خلال العدوان على غزة.

يسلط الفيلم الضوء على رحلتها الأخيرة من خلال شهادات حية وصور أرشيفية ومقاطع حصرية لم تُعرض من قبل.

يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من العروض الناجحة للفيلم في عدد من المهرجانات الدولية، حيث حظي بإشادات واسعة من النقاد لما يحمله من رسالة إنسانية مؤثرة وأسلوب سردي بصري مؤثر.

من المقرر أن يُعرض صوت هند رجب- The Voice of Hind Rajab في عدد من المدن الأمريكية الكبرى، على أن يتبع ذلك طرحه عبر منصات البث الرقمية في مطلع العام الجديد، ما يمنح الجمهور العالمي فرصة لمتابعة واحدة من أكثر القصص الواقعية إلهامًا وإثارة للمشاعر.

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

إحالة مسئول بالتمريض بمستشفي عين شمس هـ تك عرض مريضة على السرير.. خاص

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

تصل إلى 7 سنوات.. عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات والمشاجرات

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

جيهان خليل: نفسي أقدم دور تاريخي وانتظروا مفاجأة فى رمضان 2026 |خاص

أزمة ميار نبيل تهز السوشيال ميديا.. احتجاز وقطع مرافق وهروب الزوج| والحكومة تتدخل

وئام مجدي: بجهز لمشروع فني مفاجأة ومشاركتى فى دراما رمضان 2026 لم تحسم |خاص

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

كريمة أبو العينين تكتب: كل قبيلة فيها هبيلة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة المرآة

