قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الصينية: بكين مستعدة للمساهمة في أمن واستقرار سوريا
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
الذهب يتراجع مع ترقب الأسواق بيانات أمريكية حاسمة حول مسار الفائدة
وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض
طقس خريفي مستقر.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميا
هجوم أوكراني على البنية التحتية في روسيا وانقطاع الكهرباء عن 500 ألف شخص
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 17 نوفمبر
زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم شينجيانج بالصين
الطماطم بـ 10 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم بالأسواق
بعد بلاغ أميرة الذهب.. القانون يلاحق مروجي الفيديوهات المفبركة بالحبس والغرامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب قعدة الصحاب.. مها تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي

مها، سيدة في بداية العقد الرابع من عمرها، وجدت نفسها ذات صباح داخل أروقة محكمة الأسرة، تطلب الخلع من زوجها بعد سنوات من الارتباط والزواج، بقرار لم يكن وليد لحظة غضب عابرة، بل ثمرة تراكم ألم وصراع داخلي طويل. 

قصة مها أمام محكمة الأسرة

كشفت مها تفاصيل حياتها الزوجية التي تحولت من حلم رومانسي إلى عبء نفسي واجتماعي، حينما أهملها زوجها وتحول الأولوية في حياته إلى المقاهي وأصدقائه بعد يوم عمل طويل، تاركا إياها تتحمل عبء المنزل وحدها.

تعود قصة مها إلى سنوات مضت، حين التقت بزوجها في مكان العمل، هي كانت موظفة بسيطة، وفي قسم المحاسبة؛ هو شاب طموح ودؤوب بدأت العلاقة بينهما كصداقة هادئة، تطورت بعد ذلك إلى إعجاب، ثم إلى حب وعلى مدار أربع سنوات من المخطوبة، تعلما بعضهما جيدا، وتشاركا أحلام المستقبل منزل، أطفال، استقرار، وعندما تقدم رسميا لأسرتها، لم يكن هناك من رفض ولا عقبات كبيرة، فوضعت العائلتان ثقتها في هذا الشاب الذي بدا في البداية ملتزما.

بعد خطوبة دامت ثمانية أشهر من التخطيط والتحضير، أقاما زفافا صغيرا، وبدآ معا حياة مشتركة في شقة الزوجية التي جهزاها بعناية، حيث مرت سنوات الزواج الأولى في جو من التفاهم والمودة لم تكن مها تتوقع أن صندوق ذكرياتها الجميلة مع زوجها سيصبح لاحقا مدارا لصراع في محكمة الأسرة.

لم تمض سوى ثلاث سنوات من الزواج حتى بدأ التحول، فقد تحولت ليالي زوجها من العودة من الشغل إلى بيت هادئ، إلى مقهى صاخب مع الأصدقاء، ولم يكن الأمر مجرد خروج عرضي أو لقاء صديق بعد العمل، بل سهرا دائما حتى فجر اليوم التالي، وعودات إلى المنزل في ساعات متأخرة، فتروي مها أنه بالرغم من محاولاتها المتكرّرة للاحتواء، للتحدث، لإعادة التوازن، فإن زوجها ظل متمسكا بروتينه.

ومع الوقت، أصبحت المقاهي وأصدقائه أهم من البيت والأسرة، أعباؤها زادت الأطفال، المنزل، الحاجة إلى دعم نفسي ومادي، كلها أعباء وقفت وحدها لمواجهتها، فتقول مها إنها تحملت مسؤولية كل شيء بنفسها، من تربية الأولاد إلى إدارة شؤون المنزل ومالية الأسرة، وكان شعورها بالإهمال يتعمق كل يوم، كأنها موجودة في حياته جسدا فقط، دون أن تكون شريكته الحقيقية.

لم تكن مها ساذجة أو منعزلة عن الأمل في الأشهر الستة الأخيرة، حاولت مرارا مع زوجها وضع حد لما آلت إليه حياتهما الأحاديث كانت متكررة جلسات صراحة، محاولات تفاهم، ربما إعادة جدولة وقت السهر، حتى تنظيم ميزانية مشتركة لكنها تقول إن كل هذه المحاولات باءت بالفشل زوجها لم يستجب، فما كان منها إلا أن ترفع الصوت أمام محكمة الأسرة، طالبة الخلع، كحل أخير لإنهاء حالة العذاب التي ظلت تدور في حلقات مفرغة.

محكمة الأسرة قضية خلع قضايا الخلع مشاكل زوجية مشكلات زوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر حسب الحسابات الفلكية

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر وفق الحسابات الفلكية

حريق

حريق يلتهم محلا بمنطقة عين شمس بدون إصابات

ترشيحاتنا

الدفاع الروسية: تدمير 36 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

الدفاع الروسية: تدمير 36 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف

نائب الرئيس الإيراني يتوجه إلى موسكو لحضور اجتماع منظمة شنجهاي للتعاون

انهيارات أرضية

مصرع وإصابة 18 شخصا على الأقل في انهيارات أرضية بفيتنام

بالصور

بخصر منحوت.. لقاء الخميسي تلفت الأنظار بإطلالتها

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة

مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة

بعد ظهورها مع أبلة فاهيتا.. 10 صور ملفتة لأسماء جلال

أسماء جلال
أسماء جلال
أسماء جلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد