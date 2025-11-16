تحرير 68 محضرا وإنذارا بحملات مكبرة ضد المخالفين بالعجمي

نفذ حي العجمي بالإسكندرية، حملات مكبرة للتفتيش على المحال والمنشآت التجارية ومتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية ومعايير السلامة، إلى جانب إزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وخطوط السير الحيوية لضبط الحركة وإعادة الانضباط.

وأسفرت الحملة عن تحرير 68 محضرا وإنذارا مجمعة، شملت محاضر بيئية، غذائية، تموينية، وسلامة مهنية، إضافة إلى غلق وتشميع 9 محال، والتحفظ على 222 حالة إشغال متنوعة، ليصل إجمالي ما تم رصده إلى 342 حالة تم التعامل معها على الفور.

وقالت المهندسة نور الهدى محمد أنور رئيس حي العجمي، إن الحملات مستمرة بشكل يومي لضبط الأسواق والتأكد من التزام المحال بالمعايير القانونية، مؤكدة أن الحي لن يتهاون مع أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطن السكندري.