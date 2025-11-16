ياسمين الخطيب: كان يوم أسود يوم ما وافقت ألبس طرحة

أعادت الإعلامية ياسمين الخطيب، نشر صورة ساخرة، تعود إلى حلقة برنامجها مع الشيخ عبدالله رشدى، التى ارتدت فيها الحجاب خلال الحوار معه، وذلك بعد تعرضها لموجه كبيرة من الانتقادات.

وشاركت ياسمين الخطيب الصورة عبر حسابها بموقع فيسبوك، وعلقت تعليق ساخر: "كان يوم أسود لما وافقت ألبس طرحة".



بعد أيام من هجومها القاسي على الداعية عبدالله رشدي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حذفت الإعلامية ياسمين الخطيب، المنشور، وأعلنت عن استضافة عبدالله رشدي في برنامجها على قناة الشمس «مساء الياسمين»، وفجأة تم تأجيل الحلقة، ما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن سبب التأجيل، خاصة أن عددًا كبيرًا من المشاهدين كان في انتظار المواجهة بين ياسمين الخطيب وعبدالله رشدي.