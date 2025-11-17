رامي صبري: مصر بلد الفن والحفلات.. والجمهور السعودي من أعظم الجماهير

أكدالفنان رامي صبري، أن مصر بلد الفن والحفلات، مشيرا إلى أنه بها الفن العظيم، والذي يعرفه العالم

وقال رامي صبري، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الجمهور السعودي من أعظم الجماهير التي وقفت أمامها، وانا مبحتاجش غير الغناء فقط عندما أتواجد هناك، والجمهور السعودي يعطي طاقة تصل إلى 1000%

اعلن الفنان رامي صبري، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن انتهاء تصوير الحلقات المسجلة الموسم الجديد من برنامج the voice kids.



وقال رامي صبري: انتهاء تصوير ذا فويس كيدز لعام 2026 مع تيم العمل وتيم mbc .