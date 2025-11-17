ياسمين العبد: أصبت بانهيار بعد آخر مشهد في لام شمسية

استرجعت الفنانة الشابة ياسمين العبد تجربتها الفنية الفارقة في مسلسل "لام شمسية"، واصفةً دورها فيه بأنه "أصعب دور قدمته حتى الآن" وشخصية "مركبة وصعبة" تطلبت منها تحضيرات نفسية مكثفة، وهو ما أثر عليها بشدة حتى بعد انتهاء التصوير.

وتابعت ياسمين العبد، خلال حوارها مع الفنانة القديرة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة “dmc”: "الفرق بين لام شمسية وفيلم كان يا مكان، إنك في لام شمسية كنتِ في حتة أصعب بكتير".

واضافت ياسمين العبد: "كنا مدركين وعارفين ده وإحنا داخلين... المسلسل مهم ويناقش قضايا الصحة النفسية"، و الجلسات التحضيرية التي خاضتها مع مدرب التمثيل لفهم أبعاد الشخصية.