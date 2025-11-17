قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح: كنت أبكي في الحمّام.. وفيديوهات مصطفى محمود والفقي غيّرت عقليتي
مافيش منها اتنين.. رامي صبري: شيرين واحدة من الفنانات الكبار وصوت مصري عظيم
نيجيريا تخسر.. الكونغو الديمقراطية تتأهل لملحق كأس العالم 2026
خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي
رابط الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة نوفمبر 2025
مصرع شخصين وإصابة اثنين في تصادم ميكروباص وتوكتوك بالبحيرة
النرويج تكتسح إيطاليا برباعية في تصفيات كأس العالم وتضمن التأهل مباشرة
ترامب يحضر حفل زفاف وسط ذهول العروسين.. ويعلق: هذان زوجان وسيمان
زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
محمد صلاح: لما لعبت في أوروبا قلت هعمل حاجة ماحدش عملها.. فيديو
أحمد سعد بعد الحادث: حب الناس أكبر نعمة وماكنتش متخيله
ثنائي بيراميدز يتنافسان على جائزة الأفضل في إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

صبغت شعرها أحمر.. أغرب قضايا الطلاق في واحد من الناس

عمرو الليثي
عمرو الليثي

كشفت محامية، عن مجموعة من أغرب القضايا التي مرت عليها داخل محكمة الأسرة، وذلك خلال استضافتها ببرنامج واحد من الناس، مع الدكتور الإعلامى عمرو الليثى على قناة الحياة.

وأوضحت نهى الجندى خلال اللقاء أن الظلم قد يقع أحيانًا على الزوج، وفي أحيان أخرى تكون الزوجة هي المظلومة، مؤكدة أن بعض الأسباب التي تُقدَّم للطلاق أو الخلع لا تخطر على البال.

طلقها لصبغ شعرها باللون الأحمر

وذكرت نهى الجندي أن من أغرب حالات الطلاق هو رجل أنهى زواجه لأن زوجته قامت بصبغ شعرها باللون الأحمر، بينما أقدم آخر على تطليق زوجته بسبب رغبتها في الذهاب إلى المصيف في الإسكندرية، معتبرًا ذلك رفاهية لا يستطيع تحملها، في حين رأت الزوجة أن موقفه نوع من البخل.

حكايات خلع لا تُصدق

وسردت نهى الجندي مجموعة من القضايا التي مرت أمام محكمة الأسرة، من بينها سيدة طلبت الخلع بسبب سخرية زوجها من شعرها، وأخرى رفعت دعوى لأن زوجها يشخر ولا تتمكن من النوم، وثالثة اشتكت من وصف زوجها لشعرها بأنه يشبه سلك المواعين، كما تقدمت سيدة بدعوى خلع بسبب رفض زوجها شراء حقيبة ثمنها 16 ألف جنيه، إلى جانب قصص أخرى مليئة بالمفارقات.

عمرو الليثي واحد من الناس المحامية

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

أحمد موسى

ميناء شرق بورسعيد وقناة السويس الاقتصادية.. خطوات حقيقية لجذب الاستثمارات العالمية

أحمد موسى

افتتاح ميناء شرق بورسعيد خطوة جديدة نحو مصر كمركز إقليمي للتجارة العالمية

رئيس الجهاز خلال الجولة

رئيس جهاز أكتوبر يجرى جولة تفقدية مكثفة لمتابعة المشروعات والخدمات بالقطاع الشرقى

بالصور

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

فيديو

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

