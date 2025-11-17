صبغت شعرها أحمر.. أغرب قضايا الطلاق في واحد من الناس

كشفت محامية، عن مجموعة من أغرب القضايا التي مرت عليها داخل محكمة الأسرة، وذلك خلال استضافتها ببرنامج واحد من الناس، مع الدكتور الإعلامى عمرو الليثى على قناة الحياة.

وأوضحت نهى الجندى خلال اللقاء أن الظلم قد يقع أحيانًا على الزوج، وفي أحيان أخرى تكون الزوجة هي المظلومة، مؤكدة أن بعض الأسباب التي تُقدَّم للطلاق أو الخلع لا تخطر على البال.

طلقها لصبغ شعرها باللون الأحمر

وذكرت نهى الجندي أن من أغرب حالات الطلاق هو رجل أنهى زواجه لأن زوجته قامت بصبغ شعرها باللون الأحمر، بينما أقدم آخر على تطليق زوجته بسبب رغبتها في الذهاب إلى المصيف في الإسكندرية، معتبرًا ذلك رفاهية لا يستطيع تحملها، في حين رأت الزوجة أن موقفه نوع من البخل.

حكايات خلع لا تُصدق

وسردت نهى الجندي مجموعة من القضايا التي مرت أمام محكمة الأسرة، من بينها سيدة طلبت الخلع بسبب سخرية زوجها من شعرها، وأخرى رفعت دعوى لأن زوجها يشخر ولا تتمكن من النوم، وثالثة اشتكت من وصف زوجها لشعرها بأنه يشبه سلك المواعين، كما تقدمت سيدة بدعوى خلع بسبب رفض زوجها شراء حقيبة ثمنها 16 ألف جنيه، إلى جانب قصص أخرى مليئة بالمفارقات.