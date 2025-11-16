أخبار التوك شو.. محمد صلاح: مديون بحياتي كلها لوالدي.. إخوان يستولون على نصف مليار دولار تبرعات لغزة.. وأحجام القدماء المصريين نفس أحجامنا الآن

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي:

محمد صلاح: مديون بحياتي كلها لوالدي لأنه الوحيد اللي صدق فيا

كشف اللاعب الدولي محمد صلاح، عن اللاعبين الملهمين له، والذي كان يحلم بأن يصبح مثلهم عند الكبر.

وقال محمد صلاح في حواره مع الدكتور مجدي يعقوب، إن أشهر هؤلاء اللاعبين: الكابتن محمود الخطيب، والكابتن حسن شحاته، لأن محدش وقتها كان عمل حاجة كبيرة في أوروبا زيهم.

ماهر فرغلي: مؤسسات الإخوان استولت على نصف مليار دولار من التبرعات المقدمة لغزة

وأكد ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن هناك مؤسسات تابعة التنظيم الدولي موجودة في عدة دول منها في تركيا وتلك المؤسسات تابعة للتنظيم الدولي، عملت على سرقة التبرعات التي تقدم لقطاع غزة.

مجدي يعقوب: هؤلاء الثلاثة هم قدوتي في الحياة.. فيديو

وأجاب الدكتور مجدي يعقوب، على سؤال اللاعب محمد صلاح، وهو: مين أول حد صدق فيك قبل ما العالم كله يعرفك؟

وقال الدكتور مجدي يعقوب، خلال حواره مع اللاعب محمد صلاح: مفيش واحد بالذات أقدر أقول إنه صدق فيا إنما أنا نفسي كنت ببص على مين القدوة اللي عايز أبقى زيهم.

تزعج الإسرائيليين.. عمرو أديب يكشف تفاصيل زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه تبدأ زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غدا لواشنطن، مشيرا إلى أنه ستكون زيارة هامة وبها تفاصيل تسبب إرعاج للإسرائيليين.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن واشنطن متأهبة لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والإتفاق معه، والحديث عن السلام وصفقات للسلاح معلقا “هو قاب قوسين أو أدنى من الحصول على سلاح لا يوجد إلا مع إسرائيل”.

مجدي يعقوب: مكنتش بتكلم في المدرسة وبطلع الأول.. فيديو

وقال الدكتور مجدي يعقوب، إنه كان مكسوف دائما وهو صغير ومتكلمش في المدرسة وبعدين أطلع الأول، وبعدين يقولوا: الولد ده حاجة من اتنين يا إما بيغش يا إما عنده إعاقة ذهنية.

وأضاف مجدي يعقوب، خلال حواره مع محمد صلاح، أن أهله ذهبوا به إلى الأطباء لعمل فحص على المخ، ولما سألوه ليه مبتتكلمش في المدرسة؟ أقولهم مفيش حاجة أتكلم فيها.

أحب مصر ولن أغادرها أبدا.. فتاة أمريكية تحكي تجربتها مع الرعاية الصحية

وأذاعت قناة "سي بي سي اكسترا نيوز" مقطع لفتاة أمريكية أشادت بتجربتها مع الرعاية الصحية في مصر، وحصولها على خدمة طبية بمبلغ قليل جدا وفي وقت قياسي.

وقالت الفتاة الأمريكية هيدي أجا، في الفيديو الذي نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي، إنها دخلت إلى أحد مراكز الأشعة لعمل أشعة معينة بدون موعد بالرغم من أنها لو كانت في أمريكا لكان الوضع يستغرق إجراءات ووقت أكثر.

تامر أمين: كثرة استخدام الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل يؤدي لهذا الأمر

وقال الإعلامي تامر أمين، إن المراكز البحثية والعالمية أثناء تحليلها للذكاء الاصطناعي واستخدامنا للذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الإجتماعي وصلوا لبعض المؤشرات المقلقة.

وأضاف تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن إحدى الدراسات أفادت بأن كثرة استخدام الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى "تعفن الدماغ".

حاجة بتاعتنا لازم تبقى عندنا.. أشرف فتحي: لن نتوقف عن المطالبة بآثارنا في الخارج

وقال أشرف فتحي، وزير السياحة والآثار، إننا لن نتوقف عن المطالبة باسترداد الآثار المصرية في الخارج “دي حاجة بتاعتنا لازم تبقى عندنا”.

وأضاف أشرف فتحي، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، ضمن برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، على قناة "أون"، أننا لا نوقف زيارة أهلنا المصريين للمتحف المصري الكبير، بالعكس سعداء بزيارتهم للمتحف، وما حدث هو مجرد عمل توازن وتنظيم للزيارات إلى المتحف للمصريين والأجانب.

أحمد موسى: العوا دافع عن الإخوان لسنوات واليوم يتعرض لهجوم بسبب إشادته بالسيسي

وقال الإعلامي أحمد موسى إن الدكتور محمد سليم العوا لعب أدوارًا وصفها بـ”التخريبية” عقب أحداث 2011، مؤكدًا أنه كان أحد أبرز الأصوات التي وقفت في صف الجماعة خلال مرحلة ما قبل ثورة 30 يونيو، رغم عدم انتمائه رسميًا للإخوان.

مدير الترميم بالمتحف المصري: أحجام القدماء المصريين نفس أحجامنا الآن

وقال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن أحجام القدماء المصريين في نفس أحجامنا الآن.

واستعرض عيسى زيدان، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة خاصة من داخل المتحف المصري الكبير على قناة "النهار"، حياة الملك توت عنخ آمون داخل المتحف المصري الكبير، والذي يخصص له قاعة لعرض أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية في مكان واحد.