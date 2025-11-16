قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح: كنت أبكي في الحمّام.. وفيديوهات مصطفى محمود والفقي غيّرت عقليتي
مافيش منها اتنين.. رامي صبري: شيرين واحدة من الفنانات الكبار وصوت مصري عظيم
نيجيريا تخسر.. الكونغو الديمقراطية تتأهل لملحق كأس العالم 2026
خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي
رابط الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة نوفمبر 2025
مصرع شخصين وإصابة اثنين في تصادم ميكروباص وتوكتوك بالبحيرة
النرويج تكتسح إيطاليا برباعية في تصفيات كأس العالم وتضمن التأهل مباشرة
ترامب يحضر حفل زفاف وسط ذهول العروسين.. ويعلق: هذان زوجان وسيمان
زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
محمد صلاح: لما لعبت في أوروبا قلت هعمل حاجة ماحدش عملها.. فيديو
أحمد سعد بعد الحادث: حب الناس أكبر نعمة وماكنتش متخيله
ثنائي بيراميدز يتنافسان على جائزة الأفضل في إفريقيا
أخبار التوك شو.. محمد صلاح: مديون بحياتي كلها لوالدي.. إخوان يستولون على نصف مليار دولار تبرعات لغزة.. وأحجام القدماء المصريين نفس أحجامنا الآن

محمد شحتة

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي:

محمد صلاح: مديون بحياتي كلها لوالدي لأنه الوحيد اللي صدق فيا

كشف اللاعب الدولي محمد صلاح، عن اللاعبين الملهمين له، والذي كان يحلم بأن يصبح مثلهم عند الكبر.

وقال محمد صلاح في حواره مع الدكتور مجدي يعقوب، إن أشهر هؤلاء اللاعبين: الكابتن محمود الخطيب، والكابتن حسن شحاته، لأن محدش وقتها كان عمل حاجة كبيرة في أوروبا زيهم.

ماهر فرغلي: مؤسسات الإخوان استولت على نصف مليار دولار من التبرعات المقدمة لغزة

وأكد ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن هناك مؤسسات تابعة التنظيم الدولي موجودة في عدة دول منها في تركيا وتلك المؤسسات تابعة للتنظيم الدولي، عملت على سرقة التبرعات التي تقدم لقطاع غزة.

مجدي يعقوب: هؤلاء الثلاثة هم قدوتي في الحياة.. فيديو

وأجاب الدكتور مجدي يعقوب، على سؤال اللاعب محمد صلاح، وهو: مين أول حد صدق فيك قبل ما العالم كله يعرفك؟

وقال الدكتور مجدي يعقوب، خلال حواره مع اللاعب محمد صلاح: مفيش واحد بالذات أقدر أقول إنه صدق فيا إنما أنا نفسي كنت ببص على مين القدوة اللي عايز أبقى زيهم.

تزعج الإسرائيليين.. عمرو أديب يكشف تفاصيل زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه تبدأ زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غدا لواشنطن، مشيرا إلى أنه ستكون زيارة هامة وبها تفاصيل تسبب إرعاج للإسرائيليين.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن واشنطن متأهبة لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والإتفاق معه، والحديث عن السلام وصفقات للسلاح معلقا “هو قاب قوسين أو أدنى من الحصول على سلاح لا يوجد إلا مع إسرائيل”.

مجدي يعقوب: مكنتش بتكلم في المدرسة وبطلع الأول.. فيديو

وقال الدكتور مجدي يعقوب، إنه كان مكسوف دائما وهو صغير ومتكلمش في المدرسة وبعدين أطلع الأول، وبعدين يقولوا: الولد ده حاجة من اتنين يا إما بيغش يا إما عنده إعاقة ذهنية.

وأضاف مجدي يعقوب، خلال حواره مع محمد صلاح، أن أهله ذهبوا به إلى الأطباء لعمل فحص على المخ، ولما سألوه ليه مبتتكلمش في المدرسة؟ أقولهم مفيش حاجة أتكلم فيها.

أحب مصر ولن أغادرها أبدا.. فتاة أمريكية تحكي تجربتها مع الرعاية الصحية

وأذاعت قناة "سي بي سي اكسترا نيوز" مقطع لفتاة أمريكية أشادت بتجربتها مع الرعاية الصحية في مصر، وحصولها على خدمة طبية بمبلغ قليل جدا وفي وقت قياسي.

وقالت الفتاة الأمريكية هيدي أجا، في الفيديو الذي نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي، إنها دخلت إلى أحد مراكز الأشعة لعمل أشعة معينة بدون موعد بالرغم من أنها لو كانت في أمريكا لكان الوضع يستغرق إجراءات ووقت أكثر.

تامر أمين: كثرة استخدام الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل يؤدي لهذا الأمر

وقال الإعلامي تامر أمين، إن المراكز البحثية والعالمية أثناء تحليلها للذكاء الاصطناعي واستخدامنا للذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الإجتماعي وصلوا لبعض المؤشرات المقلقة.

وأضاف تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن إحدى الدراسات أفادت بأن كثرة استخدام الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى "تعفن الدماغ".

حاجة بتاعتنا لازم تبقى عندنا.. أشرف فتحي: لن نتوقف عن المطالبة بآثارنا في الخارج

وقال أشرف فتحي، وزير السياحة والآثار، إننا لن نتوقف عن المطالبة باسترداد الآثار المصرية في الخارج “دي حاجة بتاعتنا لازم تبقى عندنا”.

وأضاف أشرف فتحي، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، ضمن برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، على قناة "أون"، أننا لا نوقف زيارة أهلنا المصريين للمتحف المصري الكبير، بالعكس سعداء بزيارتهم للمتحف، وما حدث هو مجرد عمل توازن وتنظيم للزيارات إلى المتحف للمصريين والأجانب.

أحمد موسى: العوا دافع عن الإخوان لسنوات واليوم يتعرض لهجوم بسبب إشادته بالسيسي

وقال الإعلامي أحمد موسى إن الدكتور محمد سليم العوا لعب أدوارًا وصفها بـ”التخريبية” عقب أحداث 2011، مؤكدًا أنه كان أحد أبرز الأصوات التي وقفت في صف الجماعة خلال مرحلة ما قبل ثورة 30 يونيو، رغم عدم انتمائه رسميًا للإخوان.

مدير الترميم بالمتحف المصري: أحجام القدماء المصريين نفس أحجامنا الآن

وقال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن أحجام القدماء المصريين في نفس أحجامنا الآن.

واستعرض عيسى زيدان، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة خاصة من داخل المتحف المصري الكبير على قناة "النهار"، حياة الملك توت عنخ آمون داخل المتحف المصري الكبير، والذي يخصص له قاعة لعرض أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية في مكان واحد.

محمد صلاح مجدي يعقوب الإخوان غزة ولي العهد السعودي

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

أحمد موسى

ميناء شرق بورسعيد وقناة السويس الاقتصادية.. خطوات حقيقية لجذب الاستثمارات العالمية

أحمد موسى

افتتاح ميناء شرق بورسعيد خطوة جديدة نحو مصر كمركز إقليمي للتجارة العالمية

رئيس الجهاز خلال الجولة

رئيس جهاز أكتوبر يجرى جولة تفقدية مكثفة لمتابعة المشروعات والخدمات بالقطاع الشرقى

بالصور

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

فيديو

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

