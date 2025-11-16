تزعج الإسرائيليين.. عمرو أديب يكشف تفاصيل زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه تبدأ زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غدا لواشنطن، مشيرا إلى أنه ستكون زيارة هامة وبها تفاصيل تسبب إرعاج للإسرائيليين.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن واشنطن متأهبة لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والإتفاق معه، والحديث عن السلام وصفقات للسلاح معلقا “هو قاب قوسين أو أدنى من الحصول على سلاح لا يوجد إلا مع إسرائيل”.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ستكون زيارة هامة جدا سياسيا واستراتيجيا وعسكريا