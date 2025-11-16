تامر أمين: كثرة استخدام الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل يؤدي لهذا الأمر

قال الإعلامي تامر أمين، إن المراكز البحثية والعالمية أثناء تحليلها للذكاء الاصطناعي واستخدامنا للذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الإجتماعي وصلوا لبعض المؤشرات المقلقة.

وأضاف تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن إحدى الدراسات أفادت بأن كثرة استخدام الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى "تعفن الدماغ".

وأشار إلى أن كثرة الجلوس أمام هذه المنصات يؤدي إلى حالة استرخاء للمخ لعدم تفعيله في إنهاء المهامات الخاصة والتفكير في شئون الحياة والأعمال الحياتية.

وأوضح أن الذاكرة تنشيطها قائم على نشاط المخ وعلينا الحذر والوعي في استخدام معقول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الإجتماعي.